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Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске
Новости Беларуси. Точный прогноз. Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она расположилась на берегу местного водохранилища.
Аппарат самостоятельный, присутствие специалистов не требуется. Вышка делает замеры и передает данные напрямую в Белгидромет. Ранее наблюдения за погодными явлениями в Солигорском районе велись через слуцкую метеостанцию.
Андрей Каминский, начальник Солигорской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Запустить автоматическую метеостанцию планируют до апреля. Кстати, чтобы избежать вандализма, за ней ведут круглосуточное видеонаблюдение.
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Новости Беларуси. Точный прогноз. Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она...
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