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Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске

07.03.2019 20:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Точный прогноз. Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она расположилась на берегу местного водохранилища.

Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске

Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске

Аппарат самостоятельный, присутствие специалистов не требуется. Вышка делает замеры и передает данные напрямую в Белгидромет. Ранее наблюдения за погодными явлениями в Солигорском районе велись через слуцкую метеостанцию.

Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске

Андрей Каминский, начальник Солигорской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Она будет показывать влажность воздуха, температуру, порывы ветра и всё остальное. А также такие показатели, которые характеризуют природные явления, например, высоту снежного покрова. Позволит не только эффективно и оперативно передавать данные, но и, соответственно, улучшится качественный уровень передаваемых данных.

Запустить автоматическую метеостанцию планируют до апреля. Кстати, чтобы избежать вандализма, за ней ведут круглосуточное видеонаблюдение.

Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске

Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске

Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске

Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске
 
 
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Новости Беларуси. Точный прогноз. Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она...
 
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