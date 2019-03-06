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Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

07.03.2019 20:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто же представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Финал национального отбора на главный музыкальный телеконкурс Европы состоится поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

На площадке, где определится, какой артист не оставит никаких шансов конкурентам и поедет на «Евровидение», сейчас находится наш корреспондент Кристина Федорович.

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

Кристина Федорович, СТВ:
Всего выступят десять претендентов, среди которых не только белорусы – есть конкурсанты из Нигерии и Швеции.

Майкл Соул, который выступит сегодня первым, в 2017 году был бэк-вокалистом у NaviBand. А группа «Провокация», кстати, дошла до финала второй раз.

Некоторые участники отбора на конкурс рассказали, в каком же они настроении накануне выступления.

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

Эммануэль Имагбе, участник отбора на конкурс «Евровидение-2019»:
Отдыхаю, слушаю музыку, просто отдыхаю, расслабляюсь. Ничего не хочу думать, не хочу волноваться.

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

Себастиан Рос, участник отбора на конкурс «Евровидение-2019»:
Здесь работает отличная команда. Мне всё нравится: и свет, и звук – шикарно! Конечно, немного переживаю, но я счастливый человек, потому что могу выступать здесь и бороться за участие на «Евровидение».

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

Napoli, участник отбора на конкурс «Евровидение-2019»:
Настроение шикарное, боевое. Прекрасные условия для работы. Мы попробовали свет, звук – абсолютно всё. Хочу сказать, что мы здесь сегодня живем, не только сегодня, но и со вчерашнего дня. Я думаю, что для каждого участника были созданы прекрасные условия для того, чтобы сегодня на финале выступить и блеснуть.

113 исполнителей из 16 стран – это рекордное количество – хотели представить нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение-2019». Но только десятку лучших из них сегодня ожидают настоящие музыкальные баталии.

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

Как будут выбирать сегодня счастливчика – настоящее ноу-хау для проекта. Так, выбирать его будут члены профессионального жюри без учета мнений телезрителей, то есть отдельного голосования для телезрителей не будет. Свои оценки жюри огласит публично, сразу после выступления каждого артиста.

Какие же сюрпризы нас ждут сегодня, расскажет хореограф-постановщик конкурса.

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

Роман Ковалев, хореограф-постановщик:
В этом году мы делаем ставку на саму награду. В танце мы раскрываем своего рода борьбу за эту награду, за что-то интересное, что будет частично скрыто в начале номера. После чего она будет продемонстрирована – то, чего ранее не было на национальном отборе.

Генеральный прогон национального отбора на «Евровидение-2019»: видео репетиций
 
 
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Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто же представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Финал национального отбора на главный музыкальный...
 
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