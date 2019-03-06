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Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений
Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто же представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Финал национального отбора на главный музыкальный телеконкурс Европы состоится поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площадке, где определится, какой артист не оставит никаких шансов конкурентам и поедет на «Евровидение», сейчас находится наш корреспондент Кристина Федорович.
Кристина Федорович, СТВ:
Майкл Соул, который выступит сегодня первым, в 2017 году был бэк-вокалистом у NaviBand. А группа «Провокация», кстати, дошла до финала второй раз.
Некоторые участники отбора на конкурс рассказали, в каком же они настроении накануне выступления.
Эммануэль Имагбе, участник отбора на конкурс «Евровидение-2019»:
Napoli, участник отбора на конкурс «Евровидение-2019»:
113 исполнителей из 16 стран – это рекордное количество – хотели представить нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение-2019». Но только десятку лучших из них сегодня ожидают настоящие музыкальные баталии.
Как будут выбирать сегодня счастливчика – настоящее ноу-хау для проекта. Так, выбирать его будут члены профессионального жюри без учета мнений телезрителей, то есть отдельного голосования для телезрителей не будет. Свои оценки жюри огласит публично, сразу после выступления каждого артиста.
Какие же сюрпризы нас ждут сегодня, расскажет хореограф-постановщик конкурса.
Роман Ковалев, хореограф-постановщик:
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Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто же представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Финал национального отбора на главный музыкальный...
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