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Поздравление от души. Ректор БГУ пожелал женщинам "каждый день видеть мужские дела"
Ректор БГУ Андрей Король
Андрей Король / БЕЛТА
В нем он несколько раз пожелал женщинам быть источником вдохновения для мужчин, а также "каждый день видеть мужские дела".
Андрею Королю 46 лет. Он является ректором БГУ с осени 2017 года, а до этого работал в Гродно, где был ректором Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы.
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Ректор БГУ Андрей Король записал видеопоздравление с Международным женским днем 8 марта.
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