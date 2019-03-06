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Из государственного бюджета в 2019 году будет компенсирована часть процентов по кредитам, выданным для инвестиционного проекта "Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" на 2013-2024 годы". Государство компенсирует фирме ставку по кредиту, уменьшенную на 2%. Это значит, что обувной компании придется заплатить только 2%.





Согласно документу, полученные средства в 2019 году будут направлены на пополнение оборотных средств.





Как сообщается в постановлении, из государственного бюджета будут компенсированы кредиты, выданные "Белинвестбанком" и "Белагропромбанком".





пишет Еврорадио. Контроль за исполнением документа возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности,Еврорадио.



