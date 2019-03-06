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Часть кредитов за фирму "Марко" выплатят из государственного бюджета
Государство компенсирует обувной фирме "Марко" часть процентов за пользование кредитами. Об этом говорится в постановлении Совета министров №144 от 5 марта 2019 года,
marko.by
Из государственного бюджета в 2019 году будет компенсирована часть процентов по кредитам, выданным для инвестиционного проекта "Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" на 2013-2024 годы". Государство компенсирует фирме ставку по кредиту, уменьшенную на 2%. Это значит, что обувной компании придется заплатить только 2%.
Согласно документу, полученные средства в 2019 году будут направлены на пополнение оборотных средств.
Как сообщается в постановлении, из государственного бюджета будут компенсированы кредиты, выданные "Белинвестбанком" и "Белагропромбанком".
Контроль за исполнением документа возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности,
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Государство компенсирует обувной фирме "Марко" часть процентов за пользование кредитами. Об этом говорится в постановлении Совета министров №144 от 5 марта 2019...
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