МИД ответил: Мы испытали когнитивный диссонанс из-за заявлений президента Литвы по БелАЭС

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У представителя МИД спросили, располагает ли Беларусь информацией о том, что, по словам президента Литвы, президент Австрии и премьер-министр Финляндии продекларировали поддержку этими странами непримиримой позиции Литвы в отношении БелАЭС?





— Мы внимательно ознакомились с сообщениями по итогам указанных встреч и испытали когнитивный диссонанс. Складывается впечатление, что участники были на разных переговорах или что-то случилось с переводчиком, — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.





По его словам, пресс-службы президента Австрии и премьер-министра Финляндии, а также крупнейшие новостные агентства этих стран не упоминали даже обсуждение темы БелАЭС, «не говоря уже о поддержке этими странами радикальной позиции Литвы о необходимости закрытия Островецкой АЭС».





— Если верить Дале Грибаускайте, то получается, что Финляндия, которая планирует построить АЭС по идентичному проекту, настаивает на его небезопасности. Это сюрреализм. Но мы понимаем, что в Литве в разгаре президентская гонка, и нагнетание у населения необоснованных страхов в отношении соседской АЭС является традиционным методом ее ведения. Работа по таким дешевым лекалам требует безудержной фантазии. И та черпается из популярных комиксов про радиоактивных монстров, — отметил представитель ведомства.





Он акцентировал внимание на том, что БелАЭС будет построена и будет безопасной.





1 марта пресс-служба президента Литвы опубликовала сообщение о встрече главы государства с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Грибаускайте поблагодарила Австрию за ее «принципиальную позицию и поддержку Литвы в вопросах, касающихся геополитического российского проекта — Белорусской АЭС». По словам президента Литвы, БелАЭС представляет угрозу безопасности региона, поэтому необходимо добиваться закрытия этой электростанции.





Сегодня же премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис официально предложил переоборудовать БелАЭС в газовую электростанцию. Он направил письмо белорусскому премьеру Сергею Румасу, сообщает BNS. Сквернялис предлагает поставлять топливо для станции через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или через газопровод между Литвой и Польшей, который пока еще не работает.



