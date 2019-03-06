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МИД ответил: Мы испытали когнитивный диссонанс из-за заявлений президента Литвы по БелАЭС

07.03.2019 20:31 — Разное | Партизан  
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В МИД Беларуси заявили, что испытали когнитивный диссонанс из-за последних заявлений президента Литвы Дали Грибаускайте по поводу строительства БелАЭС. В ведомстве отметили, что станция будет построена.


фото: Sputnik, Иван Руднев

У представителя МИД спросили, располагает ли Беларусь информацией о том, что, по словам президента Литвы, президент Австрии и премьер-министр Финляндии продекларировали поддержку этими странами непримиримой позиции Литвы в отношении БелАЭС?

— Мы внимательно ознакомились с сообщениями по итогам указанных встреч и испытали когнитивный диссонанс. Складывается впечатление, что участники были на разных переговорах или что-то случилось с переводчиком, — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, пресс-службы президента Австрии и премьер-министра Финляндии, а также крупнейшие новостные агентства этих стран не упоминали даже обсуждение темы БелАЭС, «не говоря уже о поддержке этими странами радикальной позиции Литвы о необходимости закрытия Островецкой АЭС».

— Если верить Дале Грибаускайте, то получается, что Финляндия, которая планирует построить АЭС по идентичному проекту, настаивает на его небезопасности. Это сюрреализм. Но мы понимаем, что в Литве в разгаре президентская гонка, и нагнетание у населения необоснованных страхов в отношении соседской АЭС является традиционным методом ее ведения. Работа по таким дешевым лекалам требует безудержной фантазии. И та черпается из популярных комиксов про радиоактивных монстров, — отметил представитель ведомства.

Он акцентировал внимание на том, что БелАЭС будет построена и будет безопасной.

1 марта пресс-служба президента Литвы опубликовала сообщение о встрече главы государства с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Грибаускайте поблагодарила Австрию за ее «принципиальную позицию и поддержку Литвы в вопросах, касающихся геополитического российского проекта — Белорусской АЭС». По словам президента Литвы, БелАЭС представляет угрозу безопасности региона, поэтому необходимо добиваться закрытия этой электростанции.

Сегодня же премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис официально предложил переоборудовать БелАЭС в газовую электростанцию. Он направил письмо белорусскому премьеру Сергею Румасу, сообщает BNS. Сквернялис предлагает поставлять топливо для станции через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или через газопровод между Литвой и Польшей, который пока еще не работает.


 
 
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В МИД Беларуси заявили, что испытали когнитивный диссонанс из-за последних заявлений президента Литвы Дали Грибаускайте по поводу строительства БелАЭС. В...
 
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