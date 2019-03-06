Microsoft: хакеры из Ирана атаковали более 200 компаний по всему миру

По данным корпорации Microsoft, за прошедшие два года более 200 компаний по всему миру подверглись атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана.





сообщает DW. Согласно исследованию Microsoft, жертвами хакеров стали преимущественно нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также концерны, занимающиеся международным бизнесом в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США,DW.





По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.





По оценке специалистов компании, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, что имеет связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняло по поручению Holmium другое хакерская группировка - APT33.









По мнению некоторых экспертов по безопасности, Тегеран сейчас стремится нарастить потенциал для кибератак из санкций давления на Иран со стороны США.



