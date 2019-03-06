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Microsoft: хакеры из Ирана атаковали более 200 компаний по всему миру

07.03.2019 20:13 — Разное | Партизан  
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Киберпреступники причинили суммарный ущерб в размере сотен миллионов долларов.

По данным корпорации Microsoft, за прошедшие два года более 200 компаний по всему миру подверглись атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана.

Согласно исследованию Microsoft, жертвами хакеров стали преимущественно нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также концерны, занимающиеся международным бизнесом в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США, сообщает DW. 

По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.

По оценке специалистов компании, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, что имеет связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняло по поручению Holmium другое хакерская группировка - APT33.


По мнению некоторых экспертов по безопасности, Тегеран сейчас стремится нарастить потенциал для кибератак из санкций давления на Иран со стороны США.


 
 
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Киберпреступники причинили суммарный ущерб в размере сотен миллионов долларов.
 
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