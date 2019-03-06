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Тренд: почему коррупционеры вешают на видных местах портреты Лукашенко?

07.03.2019 19:56 — Разное | Партизан  
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Любопытная деталь, которую можно заметить при изучении историй задержаний обвиненных в коррупции руководителей.

Тренд: почему коррупционеры вешают на видных местах портреты Лукашенко?
А Наталья Кочанова в бытность вице-премьером держала портрет Лукашенко в стороне от себя.
Вероятно, наличие вместе с государственной символикой портрета Александра Лукашенко в кабинетах управленцев рекомендуется, но его размер и месторасположение не регулируется, пишет gazetaby.com

Например, депутат Палаты представителей Анна Канопоцкая на своем рабочем месте вовсе убрала изображение главы государства с глаз долой.

Изображения главы государства в кабинетах руководителей могут висеть в самых разных местах.

Рабочий кабинет депутата Александра Богдановича. Фото by.tribuna.com

Но вот что бросается в глаза, при изучении историй задержаний обвиненных в коррупции. Портрет главы государства они, как правило, вешают на самом видном месте – подле себя.  

Месяц назад при задержании гендиректора Минского завода шестерен (по обвинению в получении взятки в размере 20 тысяч евро) невозможно было не заметить большое изображение президента.


Скриншот видео МВД

Спустя несколько дней пришли и за гендиректором ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». Оперативники взятку в 23 тысячи долларов красиво разложили напротив портрета главы государства, висевшего над головой обвиняемого в коррупции.


Скриншот видео МВД

На днях суд вынес приговор бывшему главному патологоанатому Минздрава. Коррупционер много лет брал взятки, а на дающих смотрел не самый маленький портрет Лукашенко.

Фото TUT.BY

Также осужденный недавно главврач 12-й стоматологической поликлиники Минска как член «Белой Руси» общался с гражданами сразу под двумя изображениями главы государства.


Фото perv.minsk.gov.by

И это примеры только последнего времени. Возможно, действительно еще остались руководители, которые вешают в своих кабинетах на видном месте портреты главы государства из искренней любви и почтения к нему. Но больше похоже на то, что коррупционеры считают, что прикрываться именем Лукашенко в нашей стране выгодно. Портреты главы государства стали для них чуть ли не иконой.


 
Теги: Минск
 
 
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Любопытная деталь, которую можно заметить при изучении историй задержаний обвиненных в коррупции руководителей.
 
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