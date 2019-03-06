Тренд: почему коррупционеры вешают на видных местах портреты Лукашенко?

Александра Лукашенко в кабинетах управленцев рекомендуется, но его размер и месторасположение не регулируется, пишет gazetaby.com Вероятно, наличие вместе с государственной символикой портретав кабинетах управленцев рекомендуется, но его размер и месторасположение не регулируется,gazetaby.com





Например, депутат Палаты представителей Анна Канопоцкая на своем рабочем месте вовсе убрала изображение главы государства с глаз долой.





Изображения главы государства в кабинетах руководителей могут висеть в самых разных местах.





Рабочий кабинет депутата Александра Богдановича. Фото by.tribuna.com





Но вот что бросается в глаза, при изучении историй задержаний обвиненных в коррупции. Портрет главы государства они, как правило, вешают на самом видном месте – подле себя.





Месяц назад при задержании гендиректора Минского завода шестерен (по обвинению в получении взятки в размере 20 тысяч евро) невозможно было не заметить большое изображение президента.









Скриншот видео МВД





Спустя несколько дней пришли и за гендиректором ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». Оперативники взятку в 23 тысячи долларов красиво разложили напротив портрета главы государства, висевшего над головой обвиняемого в коррупции.









Скриншот видео МВД





На днях суд вынес приговор бывшему главному патологоанатому Минздрава. Коррупционер много лет брал взятки, а на дающих смотрел не самый маленький портрет Лукашенко.





Фото TUT.BY





Также осужденный недавно главврач 12-й стоматологической поликлиники Минска как член «Белой Руси» общался с гражданами сразу под двумя изображениями главы государства.









Фото perv.minsk.gov.by





И это примеры только последнего времени. Возможно, действительно еще остались руководители, которые вешают в своих кабинетах на видном месте портреты главы государства из искренней любви и почтения к нему. Но больше похоже на то, что коррупционеры считают, что прикрываться именем Лукашенко в нашей стране выгодно. Портреты главы государства стали для них чуть ли не иконой.



