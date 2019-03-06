Третий за день кандидат на пост президента Украины отказался от дальнейшей борьбы

Кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап подал в Центральную избирательную комиссию заявление об отказе баллотироваться на пост президента Украины, сообщила Гражданская сеть "Опора".

"Он выразил свою поддержку другому кандидату на пост главы государства - Анатолию Гриценко", - говорится в сообщении "Опоры" на странице в Фейсбуке.

Ранее в четверг внефракционный народный депутат, кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов также заявил о снятии своей кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданская позиция" А.Гриценко, в народный депутат Евгений Мураев заявил об отказе баллотироваться в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Кроме того, из предвыборной гонки уже выбыл лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый, который поддержал А.Гриценко, и заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос, снявший свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.

7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.