В педуниверситете пройдет финал конкурса грации и артистического мастерства "Мисс БГПУ", сообщает пресс-служба университета.

"12 марта 2019 года в актовом зале главного корпуса БГПУ пройдет финал конкурса грации и артистического мастерства «Мисс БГПУ». В нем примут участие студентки, которые успешно прошли кастинг на факультетах и в институтах", - говорится в сообщении.

Финал конкурса будет представлять собой театрализованное шоу, во время которого участницы представят оригинальные образы в разных стилях одежды (белорусском, официально-деловом, спортивном, вечернем), покажут творческий номер, продемонстрируют свои интеллектуальные способности.

Оценивать творческий потенциал и артистизм студенток будет компетентное жюри. Планируется, что в его состав войдут заместитель директора Национальной школы красоты Дмитрий Врублевский, директор Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Сергей Хаментовский, обладательница титула "Мисс Европа-2018", победительница конкурса "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич, гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Беларуси Мелитина Станюта, ведущий и шоумен Евгений Перлин, артисты белорусской эстрады Егиазар Фарашян и Анна Шаркунова.

Жюри определит победительниц, которые будут удостоены званий "Мисс БГПУ-2019", "Первая Вице-Мисс БГПУ-2019", "Вторая Вице-Мисс БГПУ-2019". Отметим, что обладательница титула "Мисс БГПУ-2019" примет участие в квалификационном отборе белорусского финала Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2019", который пройдет в апреле этого года.

Финал конкурса грации и артистического мастерства "Мисс БГПУ" состоится по адресу: г.Минск, ул. Советская, 18 (актовый зал, уч. к. № 3). Начало – 16.00.

Учредителем и организатором финала конкурса грации и артистического мастерства "Мисс БГПУ" является студенческий совет университета совместно с БРСМ при поддержке центра студенческого творчества и ППО студентов БГПУ.