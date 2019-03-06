ДНР заявляет о приверженности перемирию

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявляют о приверженности новому режиму прекращения огня, вступающему в силу 8 марта, говорится в сообщении министерства иностранных дел ДНР.

"Полпред ДНР Наталья Никонорова поприветствовала достижение консенсуса в согласовании даты и времени возобновления обязательств сторон по введению перемирия с 01:01 (мск) 8 марта 2019 года и подтвердила приверженность Донецкой Народной Республики соблюдению всеобъемлющего, безусловного режима прекращения огня", - сказано в тексте сообщения.

В свою очередь представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук в эфире телеканала "Прямой" в четверг сообщил, что режим тишины вводится "с сегодняшнего дня и бессрочно... Мы хотели, чтобы режим тишины был на длительный период".