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Праздник книги: в Беларуси открыли выставку православной литературы

07.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске сегодня отмечают День православной книги. В Национальной библиотеке Беларуси открыли специальную выставку, сообщает «МИР 24». 

На ней представлены книги православных издательств республики, новинки детской и духовно-просветительской литературы.

На церемонию открытия пришел предстоятель Белорусской православной церкви Митрополит Павел.

« Любовь – вот главная мысль, которая проходит красной нитью через всю православную литературу, через все наши книги. Православная книга призывает людей обратить внимание на свой внутренний мир, а он у нас такой богатый. Он такой знаковый, такой важный. И это самое главное, что есть в человеке. Это наша душа.», – сказал он.

Отметим, что на выставке в Минске представлены также книги Патриарха всея Руси Кирилла.



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Теги: Минск
 
 
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На ней представлены книги православных издательств республики, новинки для детей.
 
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