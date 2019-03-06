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Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта
Новости Беларуси. 7 марта во Дворце Независимости Президент вручил государственные награды и погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хорошая и яркая традиция – накануне 8 марта – собрала и представительниц прекрасной половины, и защитников Отечества.
Пожалуй, можно сказать – лицо нации и сила нации. Роль и тех, и других в судьбе государства огромна. Одно без другого существовать не может. То, что самые выдающиеся представители народа получают награды и погоны из рук Президента, – важный сигнал: белорусский народ чтит своих героев. Поэтому, конечно, церемония во Дворце Независимости – это гораздо больше, чем просто награждение. Здесь много символизма и возможности узнать о тех, кто сегодня является подлинным богатством страны.
Корреспондент Ольга Коршун увидела белорусской цвет нации в лицах.
В этот предпраздничный день Дворец Независимости встречает своих гостей необычной выставкой. На полотнах, конечно, цветы – в честь наступающей весны и Международного женского дня. Но это еще не все сюрпризы.
Сегодня, 7 марта, для почетных гостей открыли многие залы Дворца Независимости. Его интерьеры вызывают профессиональную гордость – практически всё сделано руками белорусов, да и это просто красиво!
Это шедевр, это гордость!
Да, это впечатляет, конечно. Самое приятное, что практически всё сделано у нас, в Беларуси.
Очень красиво, конечно. Не думала, что у нас такой Дворец Независимости.
А от посещения этого зала у всех без исключения останутся самые яркие впечатления и самые сильные эмоции. Более 20 белорусов сегодня получают государственные награды из рук Президента.
Ольга Коршун, СТВ:
В самом начале церемонии глава государства обратится к белорусским женщинам. Несмотря на то что среди лауреатов много мужчин, сегодня всё внимание прекрасной половине. Наши женщины преуспели во многих профессиях и отвечают за теплоту домашнего очага. Но без мужской защиты и внимания даже этот день не приносил бы столько эмоций. Так что миром правит гармония.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На каждого из вас, кто стоит на страже мира и порядка в стране, прославляет родину трудовыми достижениями, создает семью и продолжает род, возложена большая и важная миссия. Все, кто служит Отечеству, продолжая славные традиции поколения воинов-победителей, являются оплотом суверенитета страны, защитниками своего народа. И, самое главное, защитниками женщин.
Для женщины настоящий подвиг – это рождение и воспитание детей. Первые награды Президент вручает многодетным мамам.
Юлия Рыжая честно признается: никогда не мечтала о большой семье. А сейчас у нее уже пятеро ребятишек и орден Матери.
Юлия Рыжая, многодетная мама:
Игра в куклы для Светланы Тимохиной – профессия. В ее руках эти персонажи буквально оживают, а в репертуаре актрисы – десятки ролей. Именно на эту сцену она попала случайно – ее заметили еще на вступительных – и задержалась в кукольном мире на 30 лет. Главное, в этой профессии ничего не бояться.
Светлана Тимохина, ведущий мастер сцены Белорусского государственного театра кукол:
У Светланы Тимохиной – медаль Франциска Скорины.
Не менее окрыленную профессию еще 27 лет назад освоила и Ольга Потапкина. Бортпроводник в небе проводит пять дней в неделю. За плечами – почти 12 тысяч летных часов. Самое время – приземлиться, считает обладатель заслуженной медали за «Трудовые заслуги».
Ольга Потапкина, бортпроводник:
А вот Марина Горохова уже юрист со стажем. Впервые мантию судьи надела в далеком 1994 году. А свое первое дело помнит до сих пор. Приговор пытались даже обжаловать, но и после дополнительной проверки его признали справедливым. С тех пор своим профессиональным принципам не изменяет.
Марина Горохова, председатель суда Витебского района:
В почетном списке сегодня еще одна важная и редкая награда. Это медаль за «Спасенную жизнь», которую получил Максим Новиков. О своем подвиге рассказывает неохотно. Смущается из-за повышенного внимания журналистов. Летом 2018 года он вытащил из воды двоих человек. Их спасение называет не подвигом, а просто стечением обстоятельств.
Максим Новиков, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Если такая ситуация повторится, так же поступите?
В любой ситуации буду поступать так же.
Медаль за «Спасенную жизнь» на кителе еще одного героя. Владимир Климович буквально на своих руках вынес из горящего дома двоих малышей и их бабушку.
Семь офицеров награждены орденом за «Службу Родине» 3 степени. Присвоены очередные высокие воинские звания. Одним словом, рядом с такими мужчинами есть возможность почувствовать себя настоящей женщиной. И не только в преддверии 8 Марта.
После завершения официальной церемонии гостей Дворца Независимости ждал еще один приятный сюрприз. Праздничный фуршет, где обладатели высоких наград и званий могли пообщаться и обменяться впечатлениями. А их уж точно хватит, чтобы сохранить весенние настроение на весь год.
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Новости Беларуси. 7 марта во Дворце Независимости Президент вручил государственные награды и погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хорошая и яркая...
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