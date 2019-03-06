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Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

07.03.2019 21:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 7 марта во Дворце Независимости Президент вручил государственные награды и погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хорошая и яркая традиция – накануне 8 марта – собрала и представительниц прекрасной половины, и защитников Отечества.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Пожалуй, можно сказать – лицо нации и сила нации. Роль и тех, и других в судьбе государства огромна. Одно без другого существовать не может. То, что самые выдающиеся представители народа получают награды и погоны из рук Президента, – важный сигнал: белорусский народ чтит своих героев. Поэтому, конечно, церемония во Дворце Независимости – это гораздо больше, чем просто награждение. Здесь много символизма и возможности узнать о тех, кто сегодня является подлинным богатством страны.

Корреспондент Ольга Коршун увидела белорусской цвет нации в лицах.

В этот предпраздничный день Дворец Независимости встречает своих гостей необычной выставкой. На полотнах, конечно, цветы – в честь наступающей весны и Международного женского дня. Но это еще не все сюрпризы.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Сегодня, 7 марта, для почетных гостей открыли многие залы Дворца Независимости. Его интерьеры вызывают профессиональную гордость – практически всё сделано руками белорусов, да и это просто красиво!

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Это шедевр, это гордость!

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Да, это впечатляет, конечно. Самое приятное, что практически всё сделано у нас, в Беларуси.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Очень красиво, конечно. Не думала, что у нас такой Дворец Независимости.

А от посещения этого зала у всех без исключения останутся самые яркие впечатления и самые сильные эмоции. Более 20 белорусов сегодня получают государственные награды из рук Президента.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Ольга Коршун, СТВ:
Эта церемония всегда наполнена особым символизмом. Ведь в зале лучшие из лучших. Это люди разных профессий и специальностей. Но их объединяет одно – любовь к своему делу. И она взаимная.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

В самом начале церемонии глава государства обратится к белорусским женщинам. Несмотря на то что среди лауреатов много мужчин, сегодня всё внимание прекрасной половине. Наши женщины преуспели во многих профессиях и отвечают за теплоту домашнего очага. Но без мужской защиты и внимания даже этот день не приносил бы столько эмоций. Так что миром правит гармония.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Не так давно в адрес мужиков звучали поздравления с Днем защитников Отечества. А сегодняшний день окрашен ожиданием весеннего женского праздника – 8 Марта. С недавних пор мы объединяем эти торжества, чтобы собрать вместе доблестных мужчин – кадровых военных, сотрудников силовых структур и наших дорогих женщин, успешных в профессии, наших многодетных матерей, посвятивших жизнь великому предназначению. Вручить лучшим из лучших заслуженные государственные награды.

На каждого из вас, кто стоит на страже мира и порядка в стране, прославляет родину трудовыми достижениями, создает семью и продолжает род, возложена большая и важная миссия. Все, кто служит Отечеству, продолжая славные традиции поколения воинов-победителей, являются оплотом суверенитета страны, защитниками своего народа. И, самое главное, защитниками женщин.

«Сила нашего народа в таких, как вы»: Президент Беларуси вручил государственные награды

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Для женщины настоящий подвиг – это рождение и воспитание детей. Первые награды Президент вручает многодетным мамам.

Юлия Рыжая честно признается: никогда не мечтала о большой семье. А сейчас у нее уже пятеро ребятишек и орден Матери.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Юлия Рыжая, многодетная мама:
Дети – это счастье. Хотя тяжело, нелегко бывает, но это временно, всё это проходит. Желаю всем, чтобы не боялись, делали первые шаги, а там уже второй-третий – уже не страшно.

Игра в куклы для Светланы Тимохиной – профессия. В ее руках эти персонажи буквально оживают, а в репертуаре актрисы – десятки ролей. Именно на эту сцену она попала случайно – ее заметили еще на вступительных – и задержалась в кукольном мире на 30 лет. Главное, в этой профессии ничего не бояться.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Светлана Тимохина, ведущий мастер сцены Белорусского государственного театра кукол:
Даже если боишься, закрыть глаза и делать, преодолевая свой страх. Есть момент – вдруг не получится, не понравится… Даже не стоит об этом думать. В первую очередь, чтобы самому было не стыдно и самому нравилось.

У Светланы Тимохиной – медаль Франциска Скорины.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Не менее окрыленную профессию еще 27 лет назад освоила и Ольга Потапкина. Бортпроводник в небе проводит пять дней в неделю. За плечами – почти 12 тысяч летных часов. Самое время – приземлиться, считает обладатель заслуженной медали за «Трудовые заслуги».

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Ольга Потапкина, бортпроводник:
Летная карьера у меня, возможно, закончится через несколько лет, как планировалось во всяком случае. Я продолжаю учиться, учусь на политолога, международное право, юридическая психология. Надеюсь в дальнейшем найти себя в этой области.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

А вот Марина Горохова уже юрист со стажем. Впервые мантию судьи надела в далеком 1994 году. А свое первое дело помнит до сих пор. Приговор пытались даже обжаловать, но и после дополнительной проверки его признали справедливым. С тех пор своим профессиональным принципам не изменяет.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Марина Горохова, председатель суда Витебского района:
Судья, в первую очередь, должен быть беспристрастным и, конечно же, порядочным. Потому что на кон ложится судьба человека. Поэтому он должен уметь абстрагироваться, уметь отбросить всё, что не относится к делу. И вынести справедливое решение, которое будет, в свою очередь, законным.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

В почетном списке сегодня еще одна важная и редкая награда. Это медаль за «Спасенную жизнь», которую получил Максим Новиков. О своем подвиге рассказывает неохотно. Смущается из-за повышенного внимания журналистов. Летом 2018 года он вытащил из воды двоих человек. Их спасение называет не подвигом, а просто стечением обстоятельств.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Максим Новиков, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Так сложилась ситуация, что я оказался в тот момент. Любой бы спасатель, который находился бы там, среагировал.

Если такая ситуация повторится, так же поступите?

В любой ситуации буду поступать так же.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Медаль за «Спасенную жизнь» на кителе еще одного героя. Владимир Климович буквально на своих руках вынес из горящего дома двоих малышей и их бабушку.

Семь офицеров награждены орденом за «Службу Родине» 3 степени. Присвоены очередные высокие воинские звания. Одним словом, рядом с такими мужчинами есть возможность почувствовать себя настоящей женщиной. И не только в преддверии 8 Марта.

После завершения официальной церемонии гостей Дворца Независимости ждал еще один приятный сюрприз. Праздничный фуршет, где обладатели высоких наград и званий могли пообщаться и обменяться впечатлениями. А их уж точно хватит, чтобы сохранить весенние настроение на весь год.

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта
 
 
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Новости Беларуси. 7 марта во Дворце Независимости Президент вручил государственные награды и погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хорошая и яркая...
 
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