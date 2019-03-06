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Орден Матери получат восемь многодетных жительниц Молодечненского района
Новости Беларуси. Благодарность за нежность и любовь. Орден Матери получат восемь многодетных жительниц Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди них – Ольга Наумчик. Вместе с мужем она воспитывает пятерых детей. Семью объединяют традиции, а еще общие увлечения. Аквапарк, баня, каток и даже моржевание. Это все помогает закалять организм.
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Новости Беларуси. Благодарность за нежность и любовь. Орден Матери получат восемь многодетных жительниц Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на...
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