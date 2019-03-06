Ответ НАТО на приостановку РФ участия в ДРСМД будет взвешенным и скоординированным - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что говорить о реакции Североатлантического альянса на приостановку Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) преждевременно.

"Пока слишком рано говорить о том, как это отразится на НАТО. Однако я могу сказать, что наш ответ будет взвешенным, скоординированным между членами альянса", - сказал Й.Столтенберг в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом он вновь подчеркнул, что у альянса нет планов по размещению ракет в Европе. "Мы не намереваемся размещать новые ракеты наземного базирования в Европе", - заявил он.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Как говорится в документе, решение принято, исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по ДРСМД.

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты и ракеты-мишени для тестирования систем ПРО.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.