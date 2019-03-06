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Белорусы заняли 13-е место в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Сборная Беларуси по биатлону финишировала 13-й в первой гонке чемпионата мира по биатлону. Победу в смешанной эстафете праздновали норвежцы.
Белорусы отстали от победителей на 3.57,4 минуты, допустили 8 промахов на стрельбище, но обошлись без штрафных кругов.
Вместе с Норвегией на пьедестал почета поднялись Германия и Италия. Четвертой финишировала сборная России.
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Сборная Беларуси по биатлону финишировала 13-й в первой гонке чемпионата мира по биатлону. Победу в смешанной эстафете праздновали норвежцы.
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