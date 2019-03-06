Белорусы заняли 13-е место в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Сборная Беларуси по биатлону финишировала 13-й в первой гонке чемпионата мира по биатлону. Победу в смешанной эстафете праздновали норвежцы.



Белорусы выступали не в самом сильном составе. Ирина Кривко и Динара Алимбекова не смогли выйти на старт из-за причин со здоровьем. Таким образом, квартет белорусов составили Анна Сола, Ирина Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников.

Белорусы отстали от победителей на 3.57,4 минуты, допустили 8 промахов на стрельбище, но обошлись без штрафных кругов.

Вместе с Норвегией на пьедестал почета поднялись Германия и Италия. Четвертой финишировала сборная России.