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В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр

07.03.2019 22:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске открыли новую поликлинику. По сути, это современный медицинский центр с высокотехнологическим оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр

Здесь разместили терапевтические и педиатрическое отделения, женскую консультацию, стоматологию. Есть свои лаборатории, скрининговые центры и отделение реабилитации.

Для жителей Витебска этот проект действительно долгожданный. Начинали строительство поликлиники 10 лет назад. Но основные работы развернули в последние годы. Весенний подарок оценить теперь смогут 55 тысяч жителей двух микрорайонов, из них почти 10 тысяч – дети.

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр

Денис Жабченко, заведующий хирургическим отделением Витебского областного детского клинического центра:
Пациентам будет однозначно комфортно, потому что мы разграничиваем потоки. То есть что у нас базировалось в одной поликлинике, теперь немного разграничиваем. Часть пациентов будет здесь, часть будет оставаться в поликлинике нашей центральной.

Поликлинику уже подключили к единой медицинской IT-базе. Первых пациентов здесь примут 11 марта.

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске открыли новую поликлинику. По сути, это современный медицинский центр с высокотехнологическим оборудованием, сообщили в программе...
 
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