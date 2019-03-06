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В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр
Новости Беларуси. В Витебске открыли новую поликлинику. По сути, это современный медицинский центр с высокотехнологическим оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь разместили терапевтические и педиатрическое отделения, женскую консультацию, стоматологию. Есть свои лаборатории, скрининговые центры и отделение реабилитации.
Для жителей Витебска этот проект действительно долгожданный. Начинали строительство поликлиники 10 лет назад. Но основные работы развернули в последние годы. Весенний подарок оценить теперь смогут 55 тысяч жителей двух микрорайонов, из них почти 10 тысяч – дети.
Денис Жабченко, заведующий хирургическим отделением Витебского областного детского клинического центра:
Поликлинику уже подключили к единой медицинской IT-базе. Первых пациентов здесь примут 11 марта.
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Новости Беларуси. В Витебске открыли новую поликлинику. По сути, это современный медицинский центр с высокотехнологическим оборудованием, сообщили в программе...
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