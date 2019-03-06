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Компания Huawei подала иск против властей США из-за обвинений в слежке

07.03.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Китайская корпорация против американских запретов. В США разразился громкий судебный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания Huawei подала иск против властей США из-за обвинений в слежке

Бренд Huawei подал иск против обвинений в слежке и, как следствие, ограничений по распространению продукции и работы компании.

Федеральные ведомства США запретили закупать ее оборудование и услуги – якобы из соображений безопасности. Эти ограничения были введены в августе 2018 года.

Регуляторы убеждены, что технологии Huawei используют власти КНР для слежки. Китайская корпорация это отрицает и считает, что введенный запрет противоречит конституции США.

Компания Huawei подала иск против властей США из-за обвинений в слежке
 
 
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Китайская корпорация против американских запретов. В США разразился громкий судебный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бренд Huawei подал иск...
 
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