Фото УВД Витебского облисполкома

7 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске возле "Макдональдса" нашли бесхозный рюкзак, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

О подозрительном рюкзаке, лежавшем возле мусорных баков, сегодня около 19.00 в милицию сообщил прохожий. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители, расчеты МЧС, скорой помощи и саперы. Территория была оцеплена, однако эвакуация людей и персонала из здания кафе не проводилась. После обследования зоны и расположенной в ней находки с помощью служебной собаки и саперов рюкзак был вскрыт. В нем оказались женские вещи и студенческие конспекты.

В настоящее время он передан в Октябрьский РОВД. Хозяйка имущества разыскивается.

Оцепление было снято около 21.00.-0-