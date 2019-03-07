|
Бесхозный рюкзак стал причиной выезда спецслужб к "Макдональдсу" в Витебске
Фото УВД Витебского облисполкома
7 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске возле "Макдональдса" нашли бесхозный рюкзак, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.
О подозрительном рюкзаке, лежавшем возле мусорных баков, сегодня около 19.00 в милицию сообщил прохожий. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители, расчеты МЧС, скорой помощи и саперы. Территория была оцеплена, однако эвакуация людей и персонала из здания кафе не проводилась. После обследования зоны и расположенной в ней находки с помощью служебной собаки и саперов рюкзак был вскрыт. В нем оказались женские вещи и студенческие конспекты.
В настоящее время он передан в Октябрьский РОВД. Хозяйка имущества разыскивается.
Оцепление было снято около 21.00.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске возле "Макдональдса" нашли бесхозный рюкзак, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)