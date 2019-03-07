Дмитрий Колдун рассказал, какой артист должен представлять Беларусь на «Евровидении-2019»

Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто же представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал национального отбора на главный музыкальный телеконкурс Европы уже стартовал.

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений





О том, что происходит на площадке, где определится, кто поедет на «Евровидение», расскажет наш корреспондент Кристина Федорович.





Кристина Федорович, СТВ:

Здесь идет онлайн-трансляция, и уже четверо конкурсантов выступили, впереди еще шесть. По нашим подсчетам, пока что лидирует ЗЕНА с 69 баллами.





Отлично, много эмоций!





Пришли поболеть за группу «Провокация». Очень харизматичные ребята. Видели их на «Славянском базаре».





Мы пришли болеть за ЗЕНУ.





Дмитрий Колдун, член жюри отбора на конкурс «Евровидение-2019»:

Я думаю, что победитель должен быть все-таки достаточно молодым, должен быть уверенным в себе, должен быть очень пластичным и обладать какой-то определенной своей харизмой индивидуальной, быть не похожим на остальных. Наверное, только таким.

Песни я уже прослушал, поэтому все песни для меня достаточно знакомы. Но буду оценивать скорее по умению держаться на сцене, по тому, как человек себя чувствует и что он передает. Важно смотреть через объектив, потому как там все живьем мы его не увидим.