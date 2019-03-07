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Дмитрий Колдун рассказал, какой артист должен представлять Беларусь на «Евровидении-2019»
Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто же представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал национального отбора на главный музыкальный телеконкурс Европы уже стартовал.
О том, что происходит на площадке, где определится, кто поедет на «Евровидение», расскажет наш корреспондент Кристина Федорович.
Кристина Федорович, СТВ:
Отлично, много эмоций!
Пришли поболеть за группу «Провокация». Очень харизматичные ребята. Видели их на «Славянском базаре».
Мы пришли болеть за ЗЕНУ.
Дмитрий Колдун, член жюри отбора на конкурс «Евровидение-2019»:
Песни я уже прослушал, поэтому все песни для меня достаточно знакомы. Но буду оценивать скорее по умению держаться на сцене, по тому, как человек себя чувствует и что он передает. Важно смотреть через объектив, потому как там все живьем мы его не увидим.
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Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто же представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал...
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