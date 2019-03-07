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Дмитрий Колдун рассказал, какой артист должен представлять Беларусь на «Евровидении-2019»

07.03.2019 22:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто же представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал национального отбора на главный музыкальный телеконкурс Европы уже стартовал.

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Дмитрий Колдун рассказал, какой артист должен представлять Беларусь на «Евровидении-2019»

О том, что происходит на площадке, где определится, кто поедет на «Евровидение», расскажет наш корреспондент Кристина Федорович.

Дмитрий Колдун рассказал, какой артист должен представлять Беларусь на «Евровидении-2019»

Кристина Федорович, СТВ:
Здесь идет онлайн-трансляция, и уже четверо конкурсантов выступили, впереди еще шесть. По нашим подсчетам, пока что лидирует ЗЕНА с 69 баллами.

Дмитрий Колдун рассказал, какой артист должен представлять Беларусь на «Евровидении-2019»

Отлично, много эмоций!

Дмитрий Колдун рассказал, какой артист должен представлять Беларусь на «Евровидении-2019»

Пришли поболеть за группу «Провокация». Очень харизматичные ребята. Видели их на «Славянском базаре».

Дмитрий Колдун рассказал, какой артист должен представлять Беларусь на «Евровидении-2019»

Мы пришли болеть за ЗЕНУ.

Дмитрий Колдун рассказал, какой артист должен представлять Беларусь на «Евровидении-2019»

Дмитрий Колдун, член жюри отбора на конкурс «Евровидение-2019»:
Я думаю, что победитель должен быть все-таки достаточно молодым, должен быть уверенным в себе, должен быть очень пластичным и обладать какой-то определенной своей харизмой индивидуальной, быть не похожим на остальных. Наверное, только таким.

Песни я уже прослушал, поэтому все песни для меня достаточно знакомы. Но буду оценивать скорее по умению держаться на сцене, по тому, как человек себя чувствует и что он передает. Важно смотреть через объектив, потому как там все живьем мы его не увидим.

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Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто же представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал...
 
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