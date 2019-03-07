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Генсек АБФФ Юрий Вергейчик будет баллотироваться на пост председателя федерации
Как сообщает корреспондент
По сведениям
Ранее стало известно, что на выборы председателя АБФФ
О намерениях баллотироваться на пост главы АБФФ заявлял также журналист Николай Ходасевич. Однако сегодня Ходасевич
Мелькала информация и о желании пойти на выборы председателя АБФФ бывшего футболиста сборной Беларуси Виталия Кутузова, который нынче проживает в Италии, но сохранил белорусский паспорт и прописку в Минске.
Сегодня завершился первый этап предвыборной кампании на пост председателя АБФФ.
7 марта — крайний срок подачи заявок для кандидатов.
Правда, как отмечает
Федерация приняла решение в связи с тем, что некоторые кандидаты могли отправить документы по почте — в таком случае не все имена будут известны к концу сегодняшнего дня.
Почему нельзя раскрывать фамилии кандидатов по мере поступления документов, в Доме футбола объяснить затруднились.
По информации Tribuna.com, выдвинуть свои кандидатуры могут также агент Владимир Косаковский и тренер Людас Румбутис. Последний опроверг эти сведения.
Нынешний глава АБФФ Сергей Румас, являющийся премьер-министром Беларуси, руководит федерацией с апреля 2012 года. Он уже заявил, что не будет выдвигаться на выборах председателя АБФФ, которые назначены на 27 марта.
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Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик будет баллотироваться на пост председателя федерации.
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