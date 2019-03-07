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Генсек АБФФ Юрий Вергейчик будет баллотироваться на пост председателя федерации

07.03.2019 22:23 — Разное | Tut.by  
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Как сообщает корреспондент Tribuna.com, генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик будет баллотироваться на пост председателя федерации.


Фото: abff.by

По сведениям «Прессбола», кандидатуру Юрия Вергейчика выдвинул солигорский «Шахтер». В этом клубе Вергейчик ранее работал в должности директора, а еще ранее был главным тренером команды. Под его началом «Шахтер» выиграл Кубок Беларуси (2004) и золото чемпионата Беларуси (2005). Профессиональную карьеру футболиста провел в минских «Динамо» (1988−1991) и «Динамо-93» (1992−1995), бельгийском «Моленбеке» (1995−1997), немецком «Алене» (1997−1999), солигорском «Шахтере» (1999−2000). За сборную Беларуси форвард провел 7 матчей (1 гол).

Ранее стало известно, что на выборы председателя АБФФ выдвинут также депутат Владимир Базанов.

О намерениях баллотироваться на пост главы АБФФ заявлял также журналист Николай Ходасевич. Однако сегодня Ходасевич заявил о том, что отказался от этой идеи.

Мелькала информация и о желании пойти на выборы председателя АБФФ бывшего футболиста сборной Беларуси Виталия Кутузова, который нынче проживает в Италии, но сохранил белорусский паспорт и прописку в Минске.

Сегодня завершился первый этап предвыборной кампании на пост председателя АБФФ.

7 марта — крайний срок подачи заявок для кандидатов.

Правда, как отмечает Tribuna.com, АБФФ решила не объявлять имена кандидатов на пост председателя организации до понедельника, 11 марта.

Федерация приняла решение в связи с тем, что некоторые кандидаты могли отправить документы по почте — в таком случае не все имена будут известны к концу сегодняшнего дня.

Почему нельзя раскрывать фамилии кандидатов по мере поступления документов, в Доме футбола объяснить затруднились.

По информации Tribuna.com, выдвинуть свои кандидатуры могут также агент Владимир Косаковский и тренер Людас Румбутис. Последний опроверг эти сведения.

Нынешний глава АБФФ Сергей Румас, являющийся премьер-министром Беларуси, руководит федерацией с апреля 2012 года. Он уже заявил, что не будет выдвигаться на выборах председателя АБФФ, которые назначены на 27 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик будет баллотироваться на пост председателя федерации.
 
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