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Новое образование в белорусском футболе не готово играть против БАТЭ на домашнем стадионе в первом туре

07.03.2019 21:53 — Разное | Tut.by  
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Новый клуб в белорусском футболе «Дняпро»-МЧЗ, появившийся путем слияния могилевского «Днепра» и минского «Луча», не готов принять БАТЭ на своем стадионе в рамках первого тура чемпионата Беларуси, который стартует 29 марта.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В соответствии с календарем борисовчане должны были сыграть на выезде. Однако соперник обратился к БАТЭ с просьбой поменяться очередностью проведения поединков «в связи с недавней реорганизацией клуба, переездом в Могилев и техническими проблемами с организацией домашнего матча на стадионе „Спартак“ в короткие сроки», передает сайт борисовского клуба.

«Желто-синие» согласились на такое предложение. Матч состоится на «Борисов-Арене» в субботу, 30 марта, и начнется в 18.00.

Новый клуб «Дняпро»-МЧЗ, как и другие команды Беларуси высшей лиги, еще не прошел лицензирование. Заседание комиссии будет на следующей неделе.

Напомним, что в минувшем сезоне команды «Днепр» и «Луч» выступали в высшей лиге чемпионата страны. Чемпион Беларуси 1998 года могилевский «Днепр» по итогам минувшего сезона вылетел в первую лигу. «Луч» сохранил прописку в элите.

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Объединенная команда будет базироваться в Могилеве. Ее главным тренером станет наставник «Луча» Иван Биончик.

 
Теги: Могилев
 
 
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