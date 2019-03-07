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Волейболистки «Минчанки» потерпели 13-е поражение в российской суперлиге

07.03.2019 21:49 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» потерпели 13-е поражение со старта суперлиги открытого чемпионата России.


Фото: cev.eu

7 марта на площадке столичного дворца спорта «Уручье» белорусская команда в трех партиях проиграла чемпионкам России — московскому «Динамо».

«Минчанка» — «Динамо» М — 0:3 (17:25, 24:26, 17:25)

Серьезную борьбу лидеру суперлиги минчанки навязали только во втором сете, значительную часть которого вели в счете, но упустили лидерство в концовке.

С 19 очками в 19 матчах «Минчанка» остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги. Отставание от зоны плей-офф составляет 2 балла.

Московское «Динамо» с 50 баллами в 19 поединках занимает 1-е место.


Фото: volley.ru

Следующим соперником «Минчанки» 10 марта станет подмосковное «Заречье-Одинцово», занимающее 7-е место с 25 очками в 19 матчах. Белорусская команда сыграет дома в столичном дворце спорта «Уручье» (начало в 17.00).

 
 
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Волейболистки «Минчанки» потерпели 13-е поражение со старта суперлиги открытого чемпионата России.
 
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