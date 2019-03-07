ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Певица ЗЕНА представит Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2019»

07.03.2019 23:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Певица ЗЕНА представит Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2019»
Фото из открытых источников

За право представлять нашу страну на популярном международном конкурсе песни «Евровидение-2019» боролись 10 финалистов. Первое место по итогам голосования профессионального жюри заняла 16-летняя Зина Куприянович, выступающая под псевдонимом ЗЕНА. Певица набрала 69 баллов из 70 возможных.

Певица ЗЕНА представит Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2019» 15-летняя белоруска Зина Куприянович заняла третье место на «Фабрике звезд»

Исполнительница представила песню «Like it» («Нравится»). Теперь ЗЕНА выступит за Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве.

Зина Куприянович известна как лауреат «Детской Новой волны – 2013», обладатель первой премии детского конкурса «Славянский базар в Витебске – 2014». Кроме того, белоруска озвучивала популярные мультипликационные фильмы, участвовала в отборочных турах на детское «Евровидение», стала призером российской «Новой Фабрики звезд» в 2017 году, а также была ведущей детского «Евровидения-2018» в Минске.

Как ранее сообщал «АиФ», первый полуфинал «Евровидения-2019», в котором выступит ЗЕНА, пройдет 14 мая, второй полуфинал – 16 мая. В финал из каждого полуфинала пройдут по 10 лучших исполнителей. Автоматически выступят в финале представитель страны-победителя предыдущего конкурса Израиля, а также исполнители стран-организаторов – Германии, Франции, Испании, Италии и Великобритании.

Всего на сцену «Евровидения-2019» в Израиле выйдут представители 41 страны. Победитель конкурса определится в финале 18 мая.

Лучшим результатом для Беларуси на «Евровидении» пока остается шестое место Дмитрия Колдуна, которое артист занял с песней «Work your magic» в далеком 2007 году в Финляндии. В мае 2018 года в Португалии за Беларусь выступал украинский певец Alekseev, который не сумел попасть в финал. Победу в прошлом году одержала представительница Израиля Нетта с песней «Toy». Всего за 15-летнюю историю участия представителей Беларуси на конкурсе наши исполнители выходили в финал пять раз.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 марта состоялся финал национального отборочного тура на песенный конкурс «Евровидение-2019» в Израиле.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Оршанском районе фура насмерть сбила местную жительницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика