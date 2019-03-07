Певица ЗЕНА представит Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2019»

За право представлять нашу страну на популярном международном конкурсе песни «Евровидение-2019» боролись 10 финалистов. Первое место по итогам голосования профессионального жюри заняла 16-летняя Зина Куприянович, выступающая под псевдонимом ЗЕНА. Певица набрала 69 баллов из 70 возможных.

Исполнительница представила песню «Like it» («Нравится»). Теперь ЗЕНА выступит за Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве.

Зина Куприянович известна как лауреат «Детской Новой волны – 2013», обладатель первой премии детского конкурса «Славянский базар в Витебске – 2014». Кроме того, белоруска озвучивала популярные мультипликационные фильмы, участвовала в отборочных турах на детское «Евровидение», стала призером российской «Новой Фабрики звезд» в 2017 году, а также была ведущей детского «Евровидения-2018» в Минске.

Как ранее сообщал «АиФ», первый полуфинал «Евровидения-2019», в котором выступит ЗЕНА, пройдет 14 мая, второй полуфинал – 16 мая. В финал из каждого полуфинала пройдут по 10 лучших исполнителей. Автоматически выступят в финале представитель страны-победителя предыдущего конкурса Израиля, а также исполнители стран-организаторов – Германии, Франции, Испании, Италии и Великобритании.

Всего на сцену «Евровидения-2019» в Израиле выйдут представители 41 страны. Победитель конкурса определится в финале 18 мая.

Лучшим результатом для Беларуси на «Евровидении» пока остается шестое место Дмитрия Колдуна, которое артист занял с песней «Work your magic» в далеком 2007 году в Финляндии. В мае 2018 года в Португалии за Беларусь выступал украинский певец Alekseev, который не сумел попасть в финал. Победу в прошлом году одержала представительница Израиля Нетта с песней «Toy». Всего за 15-летнюю историю участия представителей Беларуси на конкурсе наши исполнители выходили в финал пять раз.