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Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

07.03.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

Женщин Кричевщины пригласили на праздник, который прошел в районном центре культуры и был посвящен 8 Марта. Их тепло поздравил  председатель районного исполнительного  комитета Дмитрий Бочков:

– Как весна наполняет землю ярким солнечным светом и теплом, так и вы,  любимые, уважаемые  всеми нами,  озаряете нашу жизнь улыбкой и заботой, мудростью и женственностью, сердечностью и красотой. В вас воплотилась нежность и любовь, милосердие, искренность и благородство, верность и преданность, все самое светлое и дорогое…

Женщинам были вручены цветы от председателя  районного исполнительного  комитета. Для них пели мужчины-исполнители. Большую концертную программу представила ретро-группа «Ностальгия». Праздничный концерт стал настоящим подарком. Всем артистам женщины дарили горячие аплодисменты.

Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

 

Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

 

 
 
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Нашим милым, дорогим и любимым женщинам! Женщин Кричевщины пригласили на праздник, который прошел в районном центре культуры и был посвящен
 
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