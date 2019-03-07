Нашим милым, дорогим и любимым женщинам!

Женщин Кричевщины пригласили на праздник, который прошел в районном центре культуры и был посвящен 8 Марта. Их тепло поздравил председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Бочков:

– Как весна наполняет землю ярким солнечным светом и теплом, так и вы, любимые, уважаемые всеми нами, озаряете нашу жизнь улыбкой и заботой, мудростью и женственностью, сердечностью и красотой. В вас воплотилась нежность и любовь, милосердие, искренность и благородство, верность и преданность, все самое светлое и дорогое…

Женщинам были вручены цветы от председателя районного исполнительного комитета. Для них пели мужчины-исполнители. Большую концертную программу представила ретро-группа «Ностальгия». Праздничный концерт стал настоящим подарком. Всем артистам женщины дарили горячие аплодисменты.











































