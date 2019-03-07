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Белорусы 13-е в смешанной эстафете на Чемпионате мира по биатлону

07.03.2019 21:39 — Разное | БДГ  
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Биатлонисты Норвегии стали победителями смешанной эстафеты на чемпионате мира, который стартовал в шведском Эстерсунде, а белорусы — 13-е.

Сборная Беларуси, за которую выступали Анна Сола, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников, финишировала тринадцатой, проиграв победителям 3 мин. 57,4 сек, сообщили в Федерации биатлона Беларуси.

Команда Норвегии прошла дистанцию за 1 час 17 мин. 41,4 сек. Вторыми стали биатлонисты Германии (+13,1 сек.), третьими — Италии (+1 мин. 09,6 сек.).

Завтра в рамках ЧМ пройдет женский спринт, 9 марта — мужской.

 

 
 
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Биатлонисты Норвегии стали победителями смешанной эстафеты на чемпионате мира, который стартовал в шведском Эстерсунде, а белорусы — 13-е.
 
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