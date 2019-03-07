Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

В преддверии Международного женского дня Кореличчина традиционно выбрала самую красивую и талантливую девочку райцентра. Miss-Kids 2019 – именно в этом конкурсе за звание главной маленькой красавицы боролись 7 кореличчанок: Ангелина Есьман, Александра Башко, Александра Стрюк, Ксения Подсевалова, Ярослава Неевина, Маргарита Звонко и Дарья Лазаренко.

Участницы подготовили визитки, продемонстрировали свои таланты в творческих конкурсах и, конечно же, продефилировали в вечерних нарядах.

























Строгому, но справедливому жюри, в состав которого входили Инна Санчук, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, Евгений Пархомович, первый секретарь РК ОО «БРСМ», Геннадий Артюх, директор УО «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей», Геннадий Карполенко, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, Светлана Гавина, директор Кореличской детской школы искусств, Александр Кисель, начальник караула Кореличского РОЧС, предстояло выбрать лучшую из лучших, ведь получить гордое звание первой красавицы Кореличчины была достойна каждая девочка.













































































































































Все без исключения участницы получили дипломы, подарки и победы в различных номинациях.





























Корона победительницы и главный приз достались Ярославе Неевиной.

























Фото на память участниц с мамами.





… с членом жюри Инной Санчук





Королева вечера Ярослава Неевина





Ярослава с родителями. Поздравляем с победой всю семью!





Творческие номера — это всегда отличный подарок!





















Елизавета МУТИЛОВИЧ

Фото Инны ЛЕЙКО