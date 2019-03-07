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Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

07.03.2019 — Разное | Полымя  
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В преддверии Международного женского дня Кореличчина традиционно выбрала самую красивую и талантливую девочку райцентра. Miss-Kids 2019 – именно в этом конкурсе за звание главной маленькой красавицы боролись 7 кореличчанок: Ангелина Есьман, Александра Башко, Александра Стрюк, Ксения Подсевалова, Ярослава Неевина, Маргарита Звонко и Дарья Лазаренко.

Участницы подготовили визитки, продемонстрировали свои таланты в творческих конкурсах и, конечно же, продефилировали в вечерних нарядах.

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Строгому, но справедливому жюри, в состав которого входили Инна Санчук, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, Евгений Пархомович, первый секретарь РК ОО «БРСМ», Геннадий Артюх, директор УО «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей», Геннадий Карполенко, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, Светлана Гавина, директор Кореличской детской школы искусств, Александр Кисель, начальник караула Кореличского РОЧС, предстояло выбрать лучшую из лучших, ведь получить гордое звание первой красавицы Кореличчины была достойна каждая девочка.

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Все без исключения участницы получили дипломы, подарки и победы в различных номинациях.

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Корона победительницы и главный приз достались Ярославе Неевиной.

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Фото на память участниц с мамами.

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

… с членом жюри Инной Санчук

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Королева вечера Ярослава Неевина

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Ярослава с родителями. Поздравляем с победой всю семью!

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Творческие номера — это всегда отличный подарок!

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

Конкурс детского таланта и шарма. В Кореличах состоялось шоу «Miss-Kids 2019»

 

 

Елизавета МУТИЛОВИЧ

Фото Инны ЛЕЙКО

 
 
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В преддверии Международного женского дня Кореличчина традиционно выбрала самую красивую и талантливую девочку райцентра. Miss-Kids 2019 – именно в этом
 
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