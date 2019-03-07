Килограмм кокаина из Латинской Америки изъяли на трассе в Борисовском районе









Сотрудники главного управления при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» 3 марта на автотрассе М1 в Борисовском районе задержали двоих мужчин. По оперативным сведениям, один из них является организатором канала поставки латиноамериканского кокаина из стран ЕС, имеет гражданство Германии и России. Другой, житель Бреста , выполнял роль наркокурьера.





В автомобиле, оборудованном тайником, оперативники обнаружили один килограмм порошкообразного вещества белого цвета. Согласно заключению экспертов ГКСЭ, оно содержит в своем составе особо опасное наркотическое вещество кокаин. Товар имел оригинальную перуанскую упаковку с «фирменным» логотипом. Кроме того, в ходе проведенных мероприятий у задержанных изъяли еще два небольших свертка-образца, в которых, как установили эксперты, находился гашиш. Пробники являлись «презентационным» материалом для потенциальных покупателей.





Как рассказал начальник отдела по противодействию межгосударственному наркотрафику ГУНиПТЛ МВД Александр Высоцкий, разработка данной европейской международной группы, входящей в состав мирового наркосиндиката, велась на протяжении длительного времени. Конечной целью являлось выявление и задержание с поличным организатора, осуществлявшего поставки кокаина на территорию государств ЕАЭС.





Следственным отделом Борисовского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).





Фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Продолжаются оперативно-разыскные и следственные мероприятия для установления всех фактов противоправной деятельности.











