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В 2018 году белорусские семьи тратили в среднем 1149 руб. в месяц

07.03.2019 22:18 — Разное | Партизан  
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Причем разница между располагаемыми ресурсами в городских и сельских населенных пунктах очень заметная: около 1300 рублей против 995 рублей в месяц. Траты составляли 1149 рублей в месяц.

В 2018 году среднестатистическая белорусская семья располагала суммой в 1217 рублей в месяц. 

В четверг в Белстате опубликовали итоги выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2018 году. Среднестатистическая семья имела в месяц 1217 рублей, в том числе в городах и поселках городского типа – 1302,1 рубля, на селе – 995,8 рубля.
 
В месяц среднестатистическая белорусская семья тратит 1149,3 рубля в месяц. 872,3 рубля (75,9%) приходится на потребительские расходы. Это питание, покупка сигарет и алкоголя, непродовольственных товаров, оплата услуг. В эту сумму не входят налоги, материальная помощь, накопления (вклады в банке, покупка недвижимости и валюты).
 
Что касается структуры потребительских расходов, больше всего белорусы тратят на питание - 38,9%. Доля трат на покупку непродовольственных товаров составляет 32,9%, оплаты услуг - 25,2%.
 
Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах в IV квартале 2018 года (в расчете на члена домашнего хозяйства; килограммов в месяц):


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Причем разница между располагаемыми ресурсами в городских и сельских населенных пунктах очень заметная: около 1300 рублей против 995 рублей в месяц. Траты составляли...
 
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