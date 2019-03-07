В 2018 году белорусские семьи тратили в среднем 1149 руб. в месяц

В 2018 году среднестатистическая белорусская семья располагала суммой в 1217 рублей в месяц.





В четверг в Белстате опубликовали итоги выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2018 году. Среднестатистическая семья имела в месяц 1217 рублей, в том числе в городах и поселках городского типа – 1302,1 рубля, на селе – 995,8 рубля.

В месяц среднестатистическая белорусская семья тратит 1149,3 рубля в месяц. 872,3 рубля (75,9%) приходится на потребительские расходы. Это питание, покупка сигарет и алкоголя, непродовольственных товаров, оплата услуг. В эту сумму не входят налоги, материальная помощь, накопления (вклады в банке, покупка недвижимости и валюты).

Что касается структуры потребительских расходов, больше всего белорусы тратят на питание - 38,9%. Доля трат на покупку непродовольственных товаров составляет 32,9%, оплаты услуг - 25,2%.

Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах в IV квартале 2018 года (в расчете на члена домашнего хозяйства; килограммов в месяц):



