В Польше планируют отменить подоходный налог для молодежи

Это одно из пяти новых предложений правящей партии «Право и справедливость», сообщает сайт «Польша24».

По словам главы польского правительства, такие предложения должны заинтересовать молодых людей оставаться в стране либо возвращаться из трудовой эмиграции.





— В воскресенье я был на мероприятии в Катовице, где один молодой человек спросил у меня, действительно ли войдут в силу предложенные правительством изменения относительно подоходного налога для молодежи. Я его уверил, что мы хотим их реализовать еще летом. Он был доволен, поскольку после разговора с родителями и девушкой решил, что не уедет на заработки за границу. Именно в этом заключается суть данных нововведений, — рассказал премьер-министр.





Напомним, что новые программные предложения правящей партии во время последнего съезда «Права и справедливости» представил ее глава Ярослав Качинский. Кроме освобождения от подоходного налога молодых работников (до 26 лет), они предусматривают так называемую 13-ю пенсию для пенсионеров (около 250 евро в год), расширение программы «Семья 500+» на первого ребенка, снижение трудозатрат и возобновление автобусных маршрутов в небольших городах и деревнях.



