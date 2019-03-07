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Белорусские биатлонисты заняли в смешанной эстафете только 13-е место
7 марта в Эстерсунде стартовал чемпионат мира по биатлону. Белорусы заняли в смешанной эстафете (2х6 и 2х7,5 км) только 13-е место (+3.57,4 (0 + 8).
Наша команда выступала в следующем составе: Анна Сола, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Победу праздновала сборная Норвегии: 1:17.41,4 (0+7). на втором месте сборная Германии — +13,1 (0+9), на третьем месте сборная Италии — +1.09,6 (0+14). Белорусы уступили норвежцам почти четыре минуты.
В смешанной эстафете участвовали 26 команд. В пятницу пройдет женский спринт, начало в 18:15, на субботу запланирован мужской спринт, он начнется в 18:30,
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7 марта в Эстерсунде стартовал чемпионат мира по биатлону. Белорусы заняли в смешанной эстафете (2х6 и 2х7,5 км) только 13-е место (+3.57,4 (0 + 8).
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