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Белорусские биатлонисты заняли в смешанной эстафете только 13-е место

07.03.2019 21:22 — Разное | Партизан  
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7 марта в Эстерсунде стартовал чемпионат мира по биатлону. Белорусы заняли в смешанной эстафете (2х6 и 2х7,5 км) только 13-е место (+3.57,4 (0 + 8).

 Наша команда выступала в следующем составе: Анна Сола, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Победу праздновала сборная Норвегии: 1:17.41,4 (0+7). на втором месте сборная Германии — +13,1 (0+9), на третьем месте сборная Италии — +1.09,6 (0+14). Белорусы уступили норвежцам почти четыре минуты.

В смешанной эстафете участвовали 26 команд. В пятницу пройдет женский спринт, начало в 18:15, на субботу запланирован мужской спринт, он начнется в 18:30, пишет euroradio.fm

 
 
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7 марта в Эстерсунде стартовал чемпионат мира по биатлону. Белорусы заняли в смешанной эстафете (2х6 и 2х7,5 км) только 13-е место (+3.57,4 (0 + 8).
 
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