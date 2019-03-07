Пресс-секретарь Лукашенко считает, что диктатура стала брендом Беларуси

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт считает, что характеристика "диктатура" в отношении Беларуси стала брендом, а в мире может возникнуть глобальный запрос на диктатуру как режим.

"Диктатура - очень интересное слово на сегодняшний день, оно так по-разному воспринимается….это какая-то такая очень необыкновенная тенденция, о которой я достаточно часто думаю", - сказала Н.Эйсмонт в четверг вечером в эфире телеканала ОНТ в программе "Марков. Ничего личного".

Пресс-секретарь президента отвечала на риторический вопрос ведущего программы: "А где же тут диктатура?" по поводу участия в недавно состоявшемся в прямом эфире "Большом разговоре" А.Лукашенко с общественностью представителей оппозиционных СМИ, которые "достаточно вольно вели себя".

По ее словам, "мы это слово действительно употребляем и в совершенно разных уже смыслах - иногда с сатирическим оттенком". "А иногда мне кажется, что сегодня, в 2019 году, слово диктатура уже порой – я не знаю согласитесь ли вы со мной или нет – приобретает какой-то позитивный оттенок. Мы видим, что происходит вокруг, мы видим хаос, порой беспорядок…", - рассуждает Н.Эйсмонт.

"И знаете, Марат Сергеевич (Марат Марков, интервьюер программы и руководитель телеканала ОНТ – ИФ), я может сейчас парадоксальную вещь скажу или неожиданную, но иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, а послезавтра - точно, в мире может возникнуть запрос на диктатуру", - полагает пресс-секретарь белорусского президента.

"За диктатурой, в нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Мне кажется, что мы так часто произносим это слово, что диктатура уже – это наш бренд", - резюмировала Н.Эйсмонт.