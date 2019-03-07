Меркель отвергла предложение США направить корабли в Керченский пролив - СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась принять предложение вице-президента США Майка Пенса о направлении кораблей военно-морских сил Германии в район Крыма, передало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По его информации, в ходе встречи на Мюнхенский конференции по безопасности 16 февраля М.Пенс призвал А.Меркель направить германские корабли в Керченский пролив, чтобы "показать Путину (президент РФ Владимир Путин), что западные державы не откажутся от доступа к этим водам", - сказали источники на условиях анонимности.

По их словам, канцлер отказалась, сказав о сомнениях, которые ранее озвучил президент Украины Петр Порошенко. Источники отметили, что А.Меркель в координации с Францией намеревалась направить группу кораблей через пролив в качестве единичного маневра, однако П.Порошенко сказал, что "этого недостаточно для решения проблемы - он хочет обеспечить постоянный доступ к проливу".

Франция, по словам источников, также "отказалась от этого предложения, расценив его как ненужную провокацию".