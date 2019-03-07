"Кухню" белорусских актеров покажут в Ок16 в Международный день театра

Проект "Т.О.К." предлагает вместе отпраздновать Международный день театра. 27 марта на площадке Ок16 минские театралы соберутся, чтобы взглянуть на "кухню"» актеров: узнать, о чем они разговаривают на своих кухнях, послушать истории, которые накопились за еще один год театральной жизни, и понять, каким видится мир в свете софитов.

"Театральная кухня – не только метафора, но и реальное место действия. В Международный день театра самое время попасть не просто за кулисы, а в обычные жизни актеров: узнать, о чем они разговаривают на своих кухнях, послушать истории, которые накопились за еще один год театральной жизни, и понять, каким видится мир в свете софитов", - уверены организаторы необычного вечера.



Чувство юмора – лучший друг «человека театра», поэтому "капустник"» – это всегда веселый и ироничный взгляд на самые яркие события театрального года. Центр ART Corporation и режиссер Игорь Вепшковский соберут театралов со всего Минска, чтобы вместе отпраздновать профессиональный праздник, рассказать зрителям чуть больше "кухонных историй" и угостить пирожками с капустой, приготовленными прямо во время вечера.

Режиссер: Игорь Вепшковский

Место проведения – креативный хаб Ок16 (Октябрьская, 16)

16+

Купить билет можно на сайте artcorporation.by или по телефону +375 44 4904899, а также на сайтах и в кассах bycard.by, kupalauski.by, smsbilet.by, kassy.by, bezkassira.by.