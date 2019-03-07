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"Кухню" белорусских актеров покажут в Ок16 в Международный день театра
Проект "Т.О.К." предлагает вместе отпраздновать Международный день театра. 27 марта на площадке Ок16 минские театралы соберутся, чтобы взглянуть на "кухню"» актеров: узнать, о чем они разговаривают на своих кухнях, послушать истории, которые накопились за еще один год театральной жизни, и понять, каким видится мир в свете софитов.
"Театральная кухня – не только метафора, но и реальное место действия. В Международный день театра самое время попасть не просто за кулисы, а в обычные жизни актеров: узнать, о чем они разговаривают на своих кухнях, послушать истории, которые накопились за еще один год театральной жизни, и понять, каким видится мир в свете софитов", - уверены организаторы необычного вечера.
Режиссер: Игорь Вепшковский
Место проведения – креативный хаб Ок16 (Октябрьская, 16)
16+
Купить билет можно на сайте artcorporation.by или по телефону +375 44 4904899, а также на сайтах и в кассах bycard.by, kupalauski.by, smsbilet.by, kassy.by, bezkassira.by.
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Проект "Т.О.К." предлагает вместе отпраздновать Международный день театра. 27 марта на площадке Ок16 минские театралы соберутся, чтобы взглянуть на "кухню"» актеров: ...
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