|
Народные гуляния, конкурсы и фотозона. Минский зоопарк приглашает на Масленицу 8 марта
Новости Беларуси. В выходные в столице весело и шумно отпразднуют еще один весенний праздник – Масленицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 8 марта на грандиозные гуляния приглашают в Минский зоопарк.
Гостей ждут уличный театр на ходулях и выступления народных коллективов. Кроме того, здесь пройдет выставка домашних питомцев. Также на территории зоопарка будет работать фотозона и ремесленная лавка.
Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Добавим, во всех районах столицы пройдут ярмарки. Гостей угостят блюдами национальной кухни и, конечно же, блинами с разными начинками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В выходные в столице весело и шумно отпразднуют еще один весенний праздник – Масленицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 8...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)