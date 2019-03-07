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«Женский забег» на улицах столицы. 8 марта в центре Минска перекроют движение транспорта

07.03.2019 23:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 8 марта в центре Минска перекроют движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Связано это с «Женским забегом», который пройдет на проспекте Независимости.

Напомним, старт в полдень. А с 9.30 до 15 часов транспорт не будет ходить от улицы Бобруйской и Московской до Свердлова. А с 11.30 до 14 часов – от Свердлова до Козлова. К слову, на красивый забег уже зарегистрировались около 5 тысяч участниц.

«Женский забег» на улицах столицы. 8 марта в центре Минска перекроют движение транспорта

«Женский забег» на улицах столицы. 8 марта в центре Минска перекроют движение транспорта
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 марта в центре Минска перекроют движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Связано это с «Женским забегом»,...
 
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