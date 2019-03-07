ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

07.03.2019 23:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 80 миллионов таблеток в год! Это мощности нового фармацевтического завода в Скиделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Предприятие появилось в рамках белорусско-индийского инвестиционного проекта. Лекарства, которые будут здесь выпускаться, для нашего рынка в новинку. В их числе препараты для использования в трансплантологии и даже для лечения СПИД. Есть и еще нереализованные намерения.

Корреспондент Галина Буро – о медицинских и экономических плюсах белорусского-индийского сотрудничества.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

По конвейеру прямо на аптечные полки или в больницы. Прогрессивные лекарства от СПИДа, туберкулеза, сахарного диабета и еще около 20 видов препаратов. В планах линейку продукции расширить до 50 наименований. И это первое такого рода инновационное фармацевтическое производство в нашей стране. Учредителя два – белорусское предприятие и индийское, а сумма прямых иностранных инвестиций – 3,5 миллиона долларов.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Алок Кумар, управляющий директор фармацевтической компании-инвестора (Индия):
Хочу благодарить государство Беларусь. Условия на данный момент очень хорошие тут. Еще дальше развиваться здесь. Потому что фармацевтический рынок – это не только в Беларуси, но и в России, и в союзных странах – очень огромный рынок. И Беларусь – это одна из дверей на тот рынок.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

На заводе уже создано 70 рабочих мест – набран персонал из местного населения. Для их обучения в Скидель приезжали индийские специалисты. Сейчас задача минимум – обеспечить внутренний рынок.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Галина Буро, СТВ:
Завод ориентирован на импортозамещение, ведь многие лекарства наша страна закупает за рубежом. Это производство позволит выпускать препараты под маркой «Сделано в Беларуси». Это значительно скажется на их цене, но не на качестве. Ведь Индия сегодня – один из лидеров мирового фармацевтического рынка.

Главный козырь индийской фармацевтики – качественное сырье и цена на лекарства, которая значительно ниже, чем на европейские или американские аналоги. В частности, по подсчетам специалистов, белорусские препараты будут почти на 30 % дешевле импортных собратьев. Выгодная цена повышает конкурентоспособность и при торговле на просторах Евразийского экономического союза.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
На данном предприятии планируется, что в 2021 году они будут экспортировать уже порядка 50 % производимой продукции. Это действительно приближает нас к той задаче, которую поставил нам Президент.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Тем временем, стороны уже обсуждают, как повысить мощности предприятия. На ближайшее время намечено подписание еще одного инвестиционного договора на производство субстанций, проще говоря, компонентов для лекарств. То есть, в Скиделе будет полный производственный цикл. Такого еще нет нигде в Беларуси.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Еще у нас в перспективе один хороший проект. Там общестроительные работы уже почти, в основном, закончены. Это в Минск, в Колядичах, для того, чтобы производить тоже уникальные лекарства. Поэтому речь идет не только о том, чтобы создавать совместные компании, но чтобы эти компании были высококонкурентны и инновационны по своей сути.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

По оценкам экспертов, у сотрудничества Беларуси и Индии – хорошая динамика. Прогресс заметен во всех сферах. Уже сегодня в этой южноазиатской стране работают представительства белорусских горнодобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. В планах у стран – наладить прямое авиасообщение и даже выпустить совместный фильм – в Минск для этого прибыл режиссер из Болливуда.

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе

Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 80 миллионов таблеток в год! Это мощности нового фармацевтического завода в Скиделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Оршанском районе фура насмерть сбила местную жительницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Чырвоны прамень
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика