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Новые для страны препараты: белорусско-индийское фармацевтическое предприятие открылось в Скиделе
Новости Беларуси. 80 миллионов таблеток в год! Это мощности нового фармацевтического завода в Скиделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие появилось в рамках белорусско-индийского инвестиционного проекта. Лекарства, которые будут здесь выпускаться, для нашего рынка в новинку. В их числе препараты для использования в трансплантологии и даже для лечения СПИД. Есть и еще нереализованные намерения.
Корреспондент Галина Буро – о медицинских и экономических плюсах белорусского-индийского сотрудничества.
По конвейеру прямо на аптечные полки или в больницы. Прогрессивные лекарства от СПИДа, туберкулеза, сахарного диабета и еще около 20 видов препаратов. В планах линейку продукции расширить до 50 наименований. И это первое такого рода инновационное фармацевтическое производство в нашей стране. Учредителя два – белорусское предприятие и индийское, а сумма прямых иностранных инвестиций – 3,5 миллиона долларов.
Алок Кумар, управляющий директор фармацевтической компании-инвестора (Индия):
На заводе уже создано 70 рабочих мест – набран персонал из местного населения. Для их обучения в Скидель приезжали индийские специалисты. Сейчас задача минимум – обеспечить внутренний рынок.
Галина Буро, СТВ:
Главный козырь индийской фармацевтики – качественное сырье и цена на лекарства, которая значительно ниже, чем на европейские или американские аналоги. В частности, по подсчетам специалистов, белорусские препараты будут почти на 30 % дешевле импортных собратьев. Выгодная цена повышает конкурентоспособность и при торговле на просторах Евразийского экономического союза.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Тем временем, стороны уже обсуждают, как повысить мощности предприятия. На ближайшее время намечено подписание еще одного инвестиционного договора на производство субстанций, проще говоря, компонентов для лекарств. То есть, в Скиделе будет полный производственный цикл. Такого еще нет нигде в Беларуси.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
По оценкам экспертов, у сотрудничества Беларуси и Индии – хорошая динамика. Прогресс заметен во всех сферах. Уже сегодня в этой южноазиатской стране работают представительства белорусских горнодобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. В планах у стран – наладить прямое авиасообщение и даже выпустить совместный фильм – в Минск для этого прибыл режиссер из Болливуда.
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Новости Беларуси. 80 миллионов таблеток в год! Это мощности нового фармацевтического завода в Скиделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие...
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