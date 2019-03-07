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Масленица, забег для любимых и спектакль. Как провести в Бресте большие выходные

08.03.2019 00:55 — Разное | Tut.by  
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В предстоящие выходные можно принять участие в забеге для любимых, посмотреть музыкальный спектакль и проводить масленицу.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что: Забег для любимых

Где: Гребной канал

Когда: 8 марта старт в 12.00

Сколько: 25 рублей

В Международный женский день на Гребном канале пройдет «Забег для любимых». Дистанция для всех одна — 10 километров. На финише ждут медальки и вкусняшки, чтобы восстановить силы. Зарегистрироваться можно в день забега.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что: Музыкальный спектакль «Железнодорожный роман»

Где: Областной общественно-культурный центр

Когда: 8 марта в 15.00 и 18.00

Сколько: от 10 до 15 рублей

8 марта из Бреста отправится в путь поезд № 8−03. У всех участников движения своя история. Проводница Яна и машинист Влад мечтают стать артистами. Проводница Лена беззаветно влюблена в популярного певца Григория Лалалаева и даже не мечтает о встрече с ним. Живое участие в дорожных перипетиях принимают пассажиры, а все сложные ситуации решает начальник поезда — Вера Николаевна. Но вдруг рядом с ней появляется итальянский модельер Роберто Базиони, который предлагает стать лицом его новой коллекции. Какой выбор сделают герои? Что важнее — голос разума или шепот сердца?


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Что: Проводы масленицы

Где: Парк культуры и отдыха

Когда: 10 марта

Сколько: Бесплатно

В воскресенье в городском парке пройдут проводы масленицы. В программе песни, конкурсы, выступление творческих коллективов, хороводы, бег в мешках и другие забавы. В 17.00 пройдет обряд сожжения чучела Зимы с участием театра огня «Этэрэ». Подробную программу праздника можно изучить на сайте парка.

 
Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные можно принять участие в забеге для любимых, посмотреть спектакль и проводить масленицу.
 
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