Как провести «блинные» выходные - аж три дня - в Минске? Топ самых популярных идей среди минчан

AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на выходные: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — мы выделили страницы, которые вы просматривали чаще всего в период с 1 по 7 марта. Какие ивенты оказались самыми популярными среди минчан? Вот топ самых крутых идей, как провести «блинные» выходные в Минске — а это аж три дня!

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми



Фото: Иван Яриванович

Когда: 9 марта, 13.00 — 17.00. Где: Ботанический сад . Сколько: вход на ландшафтную зону Ботанического сада — 10 рублей.

Отметить Масленицу вас приглашают в Ботанический сад. Там, помимо пышных блинов с икрой и медом, глинтвейна и горячего чая, можно будет застать шествие скоморохов, ряженых и самой Масленицы. Будут выступать этно- и цыганские ансамбли, театральные труппы, участники фаер-шоу. К тому же можно будет увидеть модную выставку «Фестиваль гигантских китайских фонарей» как бы изнутри, в дневное время. А вечером загорится костер, гости начнут водить хороводы — что дальше, вы и так все знаете.

Впервые в Минске пройдет шоу с амбициозным названием — «Битва блинорубов». Восемь команд профессиональных поваров на глазах у зрителей приготовят — только вдумайтесь — 4000 блинов с начинками. Ну и угостят ими гостей, разумеется. То, что это будет быстро, вкусно и эффектно, мы, например, не сомневаемся. И не забывайте про свой Instagram, который можно наполнить фотографиями, сделанными на фоне световых инсталляций в «Парке волшебных фонарей» , в «Перевернутом доме» и «Зеркальном лабиринте».



Кадр из фильма «Капитан Марвел»

Когда: все выходные. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 4 рублей 50 копеек. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Нет никакой интриги в том, что супергеройское кино на первой же неделе своего скрининга в Минске пользуется серьезной популярностью. По сюжету после столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

Бонус: самыми популярными среди всех киноивентов, кроме марвеловской премьеры, стали лидер по кассовым сборам в минском прокате «Как приручить дракона 3» (для тех, кто планирует провести уикэнд с детьми) и комедия «Любовницы» (для тех, у кого немного другие цели).

Супербонус: тут намечается мировой перезапуск научно-фантастической классики Ридли Скотта «Чужого» — в честь 40-летия фильма. Сеть кинотеатров Silver Screen единственная в Беларуси присоединился к перезапуску: показы картины пройдут с 8 по 10 марта во всех трех кинотеатрах сети. Билеты можно купить тут (от 10 рублей).

Полный график кинопремьер

Выставки — Future Live



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: все выходные, 10.00 — 22.00. Где: ТРЦ « Галерея Минск ». Сколько: от 15 рублей. Детям до 15 лет — от 12 рублей. Детям до 2 лет и людям с инвалидностью вход бесплатный. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Волшебный портал Эйя, танцы на астероиде, битва с НЛО, заколдованная река Эллары: интерактивное развлекательное пространство для всей семьи Future LIVE 2.0 снова приглашает минчан и гостей столицы отправиться в сказочное межгалактическое путешествие. На посещение этой выставки будущего, где можно и отдохнуть, и поучиться, и покреативить, рекомендовано запланировать 2−3 часа.

Все выставки Минска — в одном месте



Фото: facebook.com/minskhide

Когда: 8 марта, 23.00. Где: « Хайд » (ул. Октябрьская, 19). Сколько: 20 рублей, но! Девушкам с репостом мероприятия до 01.00 вход свободный.

В коллаборации с именитой «Мечтой» серия киевских вечеринок «Змеи» проведет первый шоукейс в Минске. В лайнапе находим Sofia Rodina (Россия), Jana Woodstock (Украина), Morgotika («Мечта», Беларусь) и просто Yana. «В международный женский день все змейки соберутся в новом пространстве Hide на Октябрьской» — уверены организаторы. Думаем, что ограничение в 18+ никого не удивит.

Ночная жизнь Минска



Фото предоставлено организаторами концерта

9 марта Диана Арбенина снова напомнит о том, как важно оставаться верной себе, ценить и беречь то, что считаешь важным в жизни, во всем выбирать свой собственный путь. Все то, за что любят «Ночных снайперов», прозвучит в программе «Первая четверть» вместе с песнями последних лет — «Инстаграм», «Цой», «Грустные люди», «Разбуди меня».

Бонус: неплохо просматривали страницу с концертом Александра Серова. Певец поздравит милых дам на концерте 10 марта во Дворце Республики.

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С билетами в театр на популярные спекактли в ближайшие время, как и всегда, проблемы, но вы можете выбрать себе постановку заранее. Лучшее мы собрали тут .

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