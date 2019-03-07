|
Не относитесь к этому серьезно. Сделали альтернативные открытки к 8 марта для фанаток рэпчика
AFISHA.TUT.BY сделала альтернативные открытки к 8 марта для любителей рэпчика: собрали (скупые и не очень) комплименты из самых популярных рэп-треков — получилось весело! Сгенерируйте уже себе что-нибудь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY сделала альтернативные открытки к 8 марта для любителей рэпчика: собрали (скупые и не очень) комплименты из самых популярных рэп-треков - получилось весело!...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)