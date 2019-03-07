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Myfin.by поздравляет читательниц с Днем женщин!
Современные женщины разбираются в финансах и знают, как, имея даже самый скромный бюджет, жить «не хуже, чем другие». Мы желаем вам всегда иметь достаточно денег, чтобы радовать не только своих близких, но и себя – любимых и прекрасных!
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За окном весна, а на календаре самый весенний праздник! Финансовый портал Myfin.by поздравляет своих читательниц с Днем женщин.
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