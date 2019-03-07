В Мстиславле прошло торжественное собрание и концерт ко Дню женщин. Фоторепортаж

7 марта в районном Центре культуры и народного творчества состоялось торжественное собрание и концерт, посвящённый празднованию Дню женщин. С 8 Марта прекрасную половину Мстиславщины поздравил председатель районного исполнительного комитета Александр Прокопов.

Подробнее о мероприятии вы сможете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 13 марта 2019 года.