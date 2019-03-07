ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мстиславле прошло торжественное собрание и концерт ко Дню женщин. Фоторепортаж

08.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

7 марта в районном Центре культуры и народного творчества состоялось торжественное собрание и концерт, посвящённый празднованию Дню женщин. С 8 Марта прекрасную половину Мстиславщины поздравил председатель районного исполнительного комитета Александр Прокопов.

Подробнее о мероприятии вы сможете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 13 марта 2019 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Вам может быть интересно
Живая вода, валенки и фаер-шоу. Что ждать от «Дрибинских торжков-2018»: программа фестиваля народного творчества, промыслов и ремёсел...
Заслуженный праздник заслуженных людей. В Могилёве отпраздновали день работников сельского хозяйства и АПК. Фото
Обновлено: В Мстиславле отпраздновали День города. Фоторепортаж
Как Мстиславль отпраздновал 9 мая. Фото
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 марта в районном Центре культуры и народного творчества состоялось торжественное собрание и концерт, посвящённый празднованию Дню женщин. С 8 Марта прекрасную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Руководство района встретилось с представителями женской общественности Ганцевщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Чырвоны прамень
Заря над Неманам
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика