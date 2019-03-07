ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА о Викторе Дробыше: обязательно будет участвовать в подготовке до самого финала

08.03.2019 01:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Определилось имя представителя Беларуси на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». В Израиль поедет 16-летняя ЗЕНА. Она набрала по результатам голосования жюри 69 баллов из 70.

Кто такая ЗЕНА (читайте здесь).

После победы в национальном отборе девушка рассказала, что подготовится к выступлению на конкурсе на все сто процентов.

«Я оцениваю свое выступление на 10 баллов, потому что я уверена в себе, уверена в своей замечательной команде. Меня настолько поддержали, что я поверила, собралась и сделала это. Я считаю, что один балл, который мне не додали – это повод стремиться, это то, что я должна поменять, вырасти еще больше и в Израиле выступить уже на 100 процентов».

Представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА о Викторе Дробыше: обязательно будет участвовать в подготовке до самого финала
Фото: instagram.com/zena__official

ЗЕНА уже пыталась побороться за право участвовать в «Евровидении». Правда, в детском. В финале нацотбора на взрослый конкурс девушка впервые.

ЗЕНА:
Я хочу расцеловать всех. Я считаю, что третий раз счастливый оказался в моей жизни. Два раза не получилось в детском («Евровидении» – прим. ред.) и первый раз получилось на взрослом. Это безумно круто. Я очень рада, что в 16 получилось преодолеть такое и выйти во взрослый конкурс.

Девушка отметила, что она хотела именно такой подарок на 8 Марта. «Вот, что я хотела, я это и получила». А теперь ЗЕНА хочет много работать, репетировать, готовиться, чтобы в Израиле победить.

Певица уже задумывается, чем может покорить европейского зрителя. «Я думаю, что я покорю зрителя своей молодостью, свежестью». А также счастьем, позитивом, уверенностью, которой иногда не хватает людям.

Представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА о Викторе Дробыше: обязательно будет участвовать в подготовке до самого финала
Фото: instagram.com/zena__official

Продюсер ЗЕНЫ – Виктор Дробыш. Исполнительница еще не успела пообщаться с ним после победы.

«Я не успела взять трубку, не успела с ним еще увидеться. Он обязательно будет участвовать в подготовке до самого финала, потому что он очень много сделал сейчас для этого финала и также много сделает для следующего». Певица отметила, что перед национальным отбором продюсер сказал, что верит в нее, пожелал удачи и много хорошего, всех обнял. «Все случилось, главное – вера».

По словам ЗЕНЫ, ей кажется, что она приобретет на конкурсе огромный опыт: «Теперь я буду смотреть на все не как ребенок, подросток, а как уже взрослый, хорошенький 16-летний человек».
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Определилось имя представителя Беларуси на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». В Израиль поедет 16-летняя ЗЕНА. Она набрала по результатам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Масленица, забег для любимых и спектакль. Как провести в Бресте большие выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Чырвоны прамень
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика