16 марта стартует «Гродненская весна»

Об этом сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Традиционные соревнования по бегу «Гродненская весна» пройдут на стадионе «Неман» восьмой раз. В них планируется участие более двухсот любителей спорта и профессионалов из Беларуси и зарубежья.

Формат соревнований позволяет принять участие любому желающему в различных видах программы. Самые подготовленные будут бежать один час, любители и более скоростные участники могут пробежать 12-минутный Тест Купера, а самые юные спортсмены посоревнуются в 6-минутном беге. Задача у всех участников простая, пробежать как можно больше километров и метров за отведенное время. А для точности определения результатов организаторами будет использована современная электронная чиповая система хронометрожа с онлайн передачей данных на табло стадиона, - рассказали организаторы соревнований . рассказали организаторы

«Гродненская весна» отличается от других соревнований по бегу тем , что ее участники будут бежать не дистанцию, а попытаются максимально проверить свой уровень подготовки за конкретное время после зимнего периода. , что ее участники будут бежать не дистанцию, а попытаются максимально проверить свой уровень подготовки за конкретное время после зимнего периода.





- Каждый из них получит уникальные, изготовленные по индивидуальному дизайну, медали. Кроме того, будут вручены 48 призов в различных возрастных группах. Для победителей и призеров в абсолютном первенстве у мужчин и женщин в часовом беге предусмотрен призовой фонд в размере 560 рублей, а за покорение рекордов соревнований призы удвоятся, - добавили организаторы.





Кстати, рекорд соревнований принадлежит гродненцу, четырехкратному победителю «Гродненской весны» Артему Логишу, который за один час в 2015 году пробежал 19 километров 130 метров. У женщин пока ни кто не смог побить достижение Натальи Цицориной из Гродно , которая на первых соревнованиях в 2012 году показала результат 16 километров 730 метров.

Регистрация для участия в «Гродненской весне» продлится до 12 марта на сайте: 42195.by.





СПРАВОЧНО

Соревнования «Гродненская весна» станут первым из семи этапов уникального проекта «Гродненская беговая лига-2019». Он включает серию различных пробегов в Гродно и окрестностях, в том числе «Гарадзенская вандроўка», международный марафон дружбы Гродно-Друскининкай, «Гродненская ночная десятка», «Гродно RUN», полумарафон «Августовский канал» и «Новогодний мини-марафон».

В прошлом году в первом дебютном розыгрыше Гродненской беговой лиги – 2018 приняли участие более 700 бегунов из 15 стран мира.