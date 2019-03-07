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16 марта стартует «Гродненская весна»

08.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Традиционные соревнования по бегу «Гродненская весна»  пройдут на стадионе «Неман» восьмой раз. В них планируется участие более двухсот любителей спорта и профессионалов из Беларуси и зарубежья.
 
 
- Формат соревнований позволяет принять участие любому желающему в различных видах программы. Самые подготовленные будут бежать один час, любители и более скоростные участники могут пробежать 12-минутный Тест Купера, а самые юные спортсмены  посоревнуются в 6-минутном беге. Задача у всех участников простая, пробежать как можно больше километров и метров за отведенное время. А для точности определения результатов организаторами будет использована современная электронная чиповая система хронометрожа с онлайн передачей данных на табло стадиона, - рассказали организаторы соревнований.
 
«Гродненская весна» отличается от других соревнований по бегу тем, что ее участники будут бежать не дистанцию, а попытаются максимально проверить свой уровень подготовки за конкретное время после зимнего периода.
 
16 марта стартует «Гродненская весна»
 
-  Каждый из них получит уникальные, изготовленные по индивидуальному дизайну, медали. Кроме того, будут вручены 48 призов в различных возрастных группах. Для победителей и призеров в абсолютном первенстве у мужчин и женщин в часовом беге предусмотрен призовой фонд в размере 560 рублей, а за покорение рекордов соревнований призы удвоятся, - добавили организаторы.
 
16 марта стартует «Гродненская весна»
 
Кстати, рекорд соревнований принадлежит гродненцу, четырехкратному победителю «Гродненской весны» Артему Логишу, который за один час в 2015 году пробежал 19 километров 130 метров. У женщин пока ни кто не смог побить достижение Натальи Цицориной из Гродно, которая на первых соревнованиях в 2012 году показала результат  16 километров 730 метров.
 
Регистрация для участия в «Гродненской весне» продлится до 12 марта на сайте: 42195.by.
 
16 марта стартует «Гродненская весна»
 
СПРАВОЧНО
Соревнования «Гродненская весна» станут первым из семи  этапов уникального проекта «Гродненская беговая лига-2019». Он  включает серию различных пробегов в Гродно и окрестностях, в том числе «Гарадзенская  вандроўка», международный марафон дружбы Гродно-Друскининкай, «Гродненская ночная десятка», «Гродно RUN», полумарафон «Августовский канал» и  «Новогодний мини-марафон». 
 
В прошлом году в первом дебютном розыгрыше Гродненской беговой лиги – 2018 приняли участие более 700 бегунов из 15 стран мира. 
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.
 
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