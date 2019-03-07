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«Она была проституткой». Минчане пытаются угадать, в честь кого названы «женские» улицы
В Минске около полутора тысяч улиц. Многие из них названы в честь политиков, героев Великой Отечественной войны, академиков, культурных деятелей. Большинство из них — мужчины. И только примерно два десятка улиц столицы названы в честь женщин. Накануне 8 Марта журналист TUT.BY Алексей Судников спросил у случайных прохожих, кто они — Роза Люксембург, Вера Хоружая, Алоиза Пашкевич, Хелен Кульман и Клара Цеткин. Спойлер: ответы минчанам дались непросто.
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Только примерно два десятка улиц столицы названы в честь женщин. Накануне 8 Марта журналист TUT.BY Алексей Судников спросил у случайных прохожих, кто они - Роза...
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