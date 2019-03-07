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Идеи для фасада: металл, планкен, фиброцемент. Как это выглядит вживую
«Короед», «барашек» или «шуба»? А может, блок-хаус? Или просто покрасить? Как только стройка подходит к логическому завершению, владельцу нужно решить, как будет выглядеть его дом. В советчики записываются все: строители, соседи и даже тещи. Мы бы посоветовали послушать еще и архитектора. Возможно, его вариант фасада будет непривычным, но точно не обычным. Андрусь Бездарь из архитектурной студии ZROBYM architects рассказал о новых для Беларуси фасадных материалах и их стоимости, а также показал, как они выглядят вживую на готовых объектах.
Деревянные фасады плюс ЦСП
— Кроме традиционных вариаций на тему штукатурных фасадов, есть более современные варианты, — говорит архитектор Андрусь Бездарь. — И речь не идет о супердорогих материалах. Например, цементно-стружечные плиты (ЦСП) по стоимости сравнимы со стоимостью блок-хауса, но дом будет выглядеть совершенно по-другому. За те же деньги получаем не имитацию, а приятный глазу современный фасад.
Дешевле только пропитка и покраска деревянных фасадов, в том числе срубов — материалы обходятся в 2−5 долларов за м2.
Прекрасный фасадный материал — планкен (бруски из лиственницы). Это приемлемый по стоимости вариант, который хорошо сочетается с практически с любыми фасадными материалами.
Пример применения ЦСП и планкена на фасаде — дом в деревне Бровки. О
— Здесь мы комбинировали несколько материалов — лиственницу средней ценовой категории и ЦСП со штукатуркой. Клиентка обратилась к нам уже после того, как коробка дома была готова, и мы не могли ничего поменять — ни форму крыши, ни размер окон, ни их расположение. Мы постарались сделать с традиционной формой дома что-то интересное при ограниченном бюджете.
Планкен в черной пропитке использовали для зашивки фронтонов, балконов и торцевых стен первого этажа по индивидуальному эскизу. Оставшуюся часть фасада зашили ЦСП и оштукатурили. Нюанс этого фасада — вертикальные бруски по широкоформатным плитам. Архитектор считает, что такой фасад лет 15 простоит без ремонта.
Если говорить о стоимости планкена, то цена зависит от сорта древесины. Например, лиственница сорт А стоит от 7,8 долларов за м², сорт Elite -12.6−22 доллара за м².
Фасад как доспехи
— В Барановичах у нас есть дом с фасадными металлическими панелями, — говорит Андрусь. — Это практичный и сравнительно недорогой вариант отделки фасада. Материал прост в монтаже, с его помощью можно выложить любой рисунок на фасаде, хорошо сочетается с планкеном. Стоимость материала — от 14 долларов за м².
Перфорированный металл ощутимо дороже — от 42 долларов за м². Зато выглядит такой фасад уже совсем по-другому. Перфорация может быть индивидуальной.
Часто для фасадов применяются кровельные материалы — например, фальцевая кровля. При выборе такого материала особое внимание обращается на толщину металла и ширину между фальцевыми замками (Андрусь, исходя из опыта, рекомендует 40 см). Если выбрать тонкий металл и сделать расстояние больше, то есть опасность, что на фасаде проявятся прогибы. Металлический фасад часто применяют в сочетании с клинкером. Цены на самый простой фальц начинаются от 9,4 долларов за м². Дороже будут стоить варианты из алюминия, цинк-титана и меди.
Фиброцементный фасад
Фиброцементные плиты отлично себя зарекомендовали на фасадах как общественных зданий, так и коттеджей. Это очень прочный и очень долговечный материал, который не требует дополнительной обработки.
— Пример дома с фиброцементным фасадом у нас есть в Боровлянах. На мой взгляд, получилось очень интересно и оригинально.
Фиброцементные плиты относятся к средней ценовой категории фасадных материалов. Самый дешевый вариант — 21 доллар за м2.
Эксклюзив — это дорого
А вот для дома в поселке Сосновом фасадные панели изготавливали под заказ. Они состоят из планкена сорта «Элит» с черной пропиткой, прикрепленного скрытым крепежом к бакелитовой фанере (фанера корабельная, влагостойкая. — Прим. TUT.BY).
— Можно было рейки крепить на обрешетку, как и в доме в Бровках. Но владелец пожелал сделать так, чтобы подоснову не было видно. Чтобы достичь этого эффекта, мы и применили бакелитовую фанеру. Панели целиком крепились на фасад. Это достаточно дорого — от 375 до 425 долларов за м2. Но визуально выглядит очень оригинально.
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Читайте о новых для Беларуси фасадных материалах и их стоимости.
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