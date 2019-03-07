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Идеи для фасада: металл, планкен, фиброцемент. Как это выглядит вживую

08.03.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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«Короед», «барашек» или «шуба»? А может, блок-хаус? Или просто покрасить? Как только стройка подходит к логическому завершению, владельцу нужно решить, как будет выглядеть его дом. В советчики записываются все: строители, соседи и даже тещи. Мы бы посоветовали послушать еще и архитектора. Возможно, его вариант фасада будет непривычным, но точно не обычным. Андрусь Бездарь из архитектурной студии ZROBYM architects рассказал о новых для Беларуси фасадных материалах и их стоимости, а также показал, как они выглядят вживую на готовых объектах.

Деревянные фасады плюс ЦСП

— Кроме традиционных вариаций на тему штукатурных фасадов, есть более современные варианты, — говорит архитектор Андрусь Бездарь. — И речь не идет о супердорогих материалах. Например, цементно-стружечные плиты (ЦСП) по стоимости сравнимы со стоимостью блок-хауса, но дом будет выглядеть совершенно по-другому. За те же деньги получаем не имитацию, а приятный глазу современный фасад.
Стоимость ЦСП — от 2,6 до 5,2 долларов за м². Конечно, это не конечная цена — добавятся еще расходы на подсистему, крепеж, штукатурку и окраску, монтаж, но это все равно не заоблачная цифра.

Дешевле только пропитка и покраска деревянных фасадов, в том числе срубов — материалы обходятся в 2−5 долларов за м2.


Дом SUMMER HOUSE. Пропитка для бруса OSMO в 2 слоя. Фото: zrobym.by

Прекрасный фасадный материал — планкен (бруски из лиственницы). Это приемлемый по стоимости вариант, который хорошо сочетается с практически с любыми фасадными материалами.


Дом «Смуга». Фасад — лиственница и ЦСП

Дом «Смуга». Фасад — лиственница и ЦСП

Пример применения ЦСП и планкена на фасаде — дом в деревне Бровки. О нем мы писали во время конкурса читательских историй «Моя стройка». На тот момент владельцы уже въехали в жилище, но отделку фасада оставили на потом.


Фасад без отделки. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Здесь мы комбинировали несколько материалов — лиственницу средней ценовой категории и ЦСП со штукатуркой. Клиентка обратилась к нам уже после того, как коробка дома была готова, и мы не могли ничего поменять — ни форму крыши, ни размер окон, ни их расположение. Мы постарались сделать с традиционной формой дома что-то интересное при ограниченном бюджете.








Планкен в черной пропитке использовали для зашивки фронтонов, балконов и торцевых стен первого этажа по индивидуальному эскизу. Оставшуюся часть фасада зашили ЦСП и оштукатурили. Нюанс этого фасада — вертикальные бруски по широкоформатным плитам. Архитектор считает, что такой фасад лет 15 простоит без ремонта.

Если говорить о стоимости планкена, то цена зависит от сорта древесины. Например, лиственница сорт А стоит от 7,8 долларов за м², сорт Elite -12.6−22 доллара за м².

Фасад как доспехи


Реконструкция дома в Барановичах. Фото: zrobym.by

Реконструкция дома в Барановичах. Фото: zrobym.by

— В Барановичах у нас есть дом с фасадными металлическими панелями, — говорит Андрусь. — Это практичный и сравнительно недорогой вариант отделки фасада. Материал прост в монтаже, с его помощью можно выложить любой рисунок на фасаде, хорошо сочетается с планкеном. Стоимость материала — от 14 долларов за м².


Перфорированный металл ощутимо дороже — от 42 долларов за м². Зато выглядит такой фасад уже совсем по-другому. Перфорация может быть индивидуальной.


Фото: zrobym.by


Часто для фасадов применяются кровельные материалы — например, фальцевая кровля. При выборе такого материала особое внимание обращается на толщину металла и ширину между фальцевыми замками (Андрусь, исходя из опыта, рекомендует 40 см). Если выбрать тонкий металл и сделать расстояние больше, то есть опасность, что на фасаде проявятся прогибы. Металлический фасад часто применяют в сочетании с клинкером. Цены на самый простой фальц начинаются от 9,4 долларов за м². Дороже будут стоить варианты из алюминия, цинк-титана и меди.


Фальцевые кровля и стены. Фото: zrobym.by

Еще одна разновидность металлического фасада — кровельная чешуя по 25,7−56 $ за м². Фото: zrobym.by

Фиброцементный фасад

Фиброцементные плиты отлично себя зарекомендовали на фасадах как общественных зданий, так и коттеджей. Это очень прочный и очень долговечный материал, который не требует дополнительной обработки.



— Пример дома с фиброцементным фасадом у нас есть в Боровлянах. На мой взгляд, получилось очень интересно и оригинально.


Фото: zrobym.by

Фиброцементные плиты относятся к средней ценовой категории фасадных материалов. Самый дешевый вариант — 21 доллар за м2.

Эксклюзив — это дорого


Фото: zrobym.by

А вот для дома в поселке Сосновом фасадные панели изготавливали под заказ. Они состоят из планкена сорта «Элит» с черной пропиткой, прикрепленного скрытым крепежом к бакелитовой фанере (фанера корабельная, влагостойкая. — Прим. TUT.BY).


Низ дома отделан ЦСП, имитирующих бетон со следами опалубки. Фото: zrobym.by

— Можно было рейки крепить на обрешетку, как и в доме в Бровках. Но владелец пожелал сделать так, чтобы подоснову не было видно. Чтобы достичь этого эффекта, мы и применили бакелитовую фанеру. Панели целиком крепились на фасад. Это достаточно дорого — от 375 до 425 долларов за м2. Но визуально выглядит очень оригинально.

 
 
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