«Были ли мысли закрыться? Сотню раз!». Белорусы рассказали, как это - открыть бизнес до 25 лет

Минчанка Виктория Синькевич решила открыть свою турфирму в 22 года. Вначале прибыль была всего 300−400 рублей, но сейчас доход в зависимости от сезона составляет 1000−2000 рублей. Денис Бойба в 25 лет получил предложение создать свою юридическую компанию. Сейчас в штате три человека, а зарплата директора выходит в районе тысячи рублей. FINANCE.TUT.BY поговорил с белорусами, которые открыли бизнес в возрасте до 25 лет, и расспросил их, с каким трудностями пришлось столкнуться.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Владелица турфирмы: «Через шесть месяцев после открытия был доход в 300−400 рублей»

Виктория Синькевич открыла турфирму в январе 2016 года. Тогда девушке было 22 года. Первоначально пришлось вложить примерно 200 долларов, с деньгами помог парень. Выйти на окупаемость получилось через полгода, сейчас доход в зависимости от сезона составляет 1000−2000 рублей.

Фото: из личного архива героя

Виктория Синькевич — директор собственного турагентства «Белый Мишка». Девушка решила открыть бизнес три года назад, на тот момент ей было 22 года.

— В 19 лет закончила колледж и пошла работать. Была курьером, контролером на производстве, менеджером в шести туристических агентствах. В одном из мест я проработала дней 10, а в другом всего 4 часа. В основном мне не нравилось отношение руководства к сотрудникам и клиентам. И тут в один прекрасный день стукнула мысль в голову: «Нужно открыть свое агентство!»

На первых порах финансово Виктории помог ее парень, он же бесплатно сделал сайт. Чтобы открыть свою фирму, понадобилось «примерно 200 долларов» — на регистрацию ИП, принтер и «самую дешевую рекламу на туристическом портале». Девушка работала дома, чуть позже знакомая «за спасибо» разрешила принимать первых клиентов в своем помещении. Офис появился спустя три месяца, аренда обошлась в «плюс-минус 200 долларов с коммуналкой».

— Раньше оформить шенгенскую визу «за покупками» стоило примерно 100 евро, а я делала визы за 2 евро и заполняла анкеты за 1 рубль. Естественно, родители останавливали и боялись, что я останусь в долгах. Но после получения свидетельства о регистрации и круглой печати я поняла, что все серьезно. Изначально у меня не было никакой клиентской базы, даже старые контакты не остались. Помогла реклама, она стоила тогда примерно 30 рублей в месяц. Еще размещались на скидочном портале, где предлагали недорогие визовые услуги. Первые туристы купили тур Будапешт-Вена-Прага уже в конце января.

Выйти на самоокупаемость получилось примерно через полгода. Девушка вспоминает, что на первых порах заработок был нестабильный. Примерно через год прибыль стала более ощутимой, с ростом заказов девушка пригласила помощников. Сейчас они получают каждый примерно 2000 рублей с апреля по сентябрь и около 1000−1500 рублей в остальное время. При этом со временем появились дополнительные расходы. Налоги, мобильная связь, интернет — вместе с арендой выходит примерно тысяча рублей в месяц.

— Через шесть месяцев после открытия был доход в 300−400 рублей на личные расходы и минимальное развитие. Правда, были месяцы, когда получался минус или ноль. Это было морально тяжело, потому что приходилось занимать средства. Были ли мысли закрыться? Сотню раз! Куча долгов? Конечно! В те моменты хотелось просто пойти работать в очередное агентство. Но благодаря поддержке знакомых и вере в себя удалось сохранить бизнес. Думаю, мы подкупаем туристом удобным расположением в центре Минска и различными бонусными картами. Что имеем сейчас? Большую клиентскую базу, отзывы, активные продажи туров с апреля по сентябрь. К следующему лету будет новый помощник и новый кабинет. Довольна ли я? Очень! Потому что развиваться можно бесконечно.

Директор юридической компании: «Лишних денег в компании нет»

Денис Бойба открыл юридическую компанию в 25 лет. Для первоначального запуска понадобилось 100 долларов, с деньгами помогал компаньон. Прибыль появилась через четыре месяца, сейчас парень получает около 1000 рублей в месяц.

Фото: из личного архива героя

25-летний Денис Бойба работает в собственном юридической компании, которую открыл меньше года назад. Начать свой бизнес ему помог старший компаньон — он вложился деньгами, а парень занялся организационной деятельностью.

— Я работал штатным юристом в организации, которая занимается оптовой торговлей. Через некоторое время решил подыскать что-то новенькое, потому что захотел двигаться дальше. Работник бухгалтерской компании, который нас обслуживал, где-то узнал, что я собираюсь увольняться, и предложил такой вариант — он дает деньги и помещение, а я организовываю компанию с юридическими услугами. Ему было удобно, чтобы клиент получал эти услуги в одном месте.

Для первоначального запуска понадобилось примерно сто долларов — это регистрация документов, которые позволяют начать работу.

— Сначала были небольшие затраты на регистрацию компании и госпошлину для получения лицензии. Сейчас нужно платить нужно налоги, на упрощенной системе это пять процентов от прибыли. Плюс расходы на зарплату. Что касается помещения, то у нас договор безвозмездного пользования с бухгалтерской компанией. Работать дома мы бы не смогли, это не соответствует законодательству. Нужно либо заключать договор аренды, либо с кем-то договариваться.

Первые клиенты появились из базы бухгалтерской компании, новые заказчики начали прибавляться через сарафанное радио. Выйти на окупаемость удалось через четыре месяца. При этом «лишних денег в компании нет».

— Я формально директор компании, есть два старших юриста. По лицензионным требованиям в штате должно быть два юриста, у которых есть опыт работы три года по специальности после получения высшего образования. Они же выполняют основную работу. Я же больше занимаюсь вопросами организационными — думаю над тем, как продвигать фирму. Зарплаты получаются небольшие. Один юрист оформлен на полставки и много работы не выполняет, у него выходит минималка. У меня пока меньше тысячи, но сумма примерно в этом районе.

Если вы хотите рассказать свою историю, как открыли бизнес в возрасте до 30 лет, то пишите на sviatlana.baksicheva@tutby.com

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