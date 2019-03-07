Сегодня стартовали продажи трио Samsung Galaxy S10. Какая модель популярнее всего в Беларуси?

Сегодня в Беларуси стартуют официальные продажи флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. Мы узнали, какой из гаджетов популярнее всего среди белорусов.



Galaxy S10+. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сколько стоят и где можно купить

«Младший» Galaxy S10e (6/128 ГБ) оценили в 1949 рублей, Galaxy S10 (8/128 ГБ) — в 2359 рублей, Galaxy S10+ (8/128 ГБ) — в 2599 рублей. В продаже появилась и топовая модификация Galaxy S10+ с 1 ТБ встроенной памяти, 12 ГБ оперативки в керамическом корпусе. За нее придется выложить 4199 рублей.

Galaxy S10e предлагается в белом (перламутровом), черном (оникс), желтом (цитрусовом) и зеленом (аквамариновом) цветах. Galaxy S10 и Galaxy S10+ можно купить в черной, белой и зеленой расцветке.

Устройства доступны в фирменных центрах продаж Samsung (ТЦ Galleria и Dana Mall в Минске), а также в сетях магазинов-партнеров. Тем, кто успел сделать предзаказ одного из смартфонов, в подарок достанутся беспроводные наушники Galaxy Buds.

Какой из смартфонов популярнее всего у белорусов?



Galaxy S10+. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Представители Samsung рассказали, что по количеству сделанных предзаказов тройка новых Galaxy S10 втрое превосходит прошлогодние Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Самая популярная модель в линейке среди белорусов — топовая Galaxy S10+ (8/128 ГБ). На ее долю приходится 53% оставленных предзаказов. За ней следует «обычный» Galaxy S10 (35%) и Galaxy S10e (12%). Чаще всего белорусы останавливаются на аппаратах в черном цвете «оникс» (40%).

Главные «фишки» новинок

Вся тройка смартфонов работает на фирменном процессоре производителя — Exynos 9820. Оперативной памяти в младшем Galaxy S10e — 6 ГБ, в двух более старших моделях — 8 ГБ. За счет этого устройствам удалось набрать в AnTuTu около 330 тысяч баллов.

Предположим, что недостатка в мощности аппараты не будут испытывать еще пару лет, хотя такой результат в бенчмарке уже не рекордный.



Galaxy S10+. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В верхней правой части AMOLED-экранов устройств располагаются «дырки» в форме буквы «О». В них находятся фронтальные камеры. Благодаря этому производителю удалось увеличить дисплеи и при этом сохранить прежние размеры корпусов. Последние выполнены из стекла и защищены от воды и пыли по стандарту IP68.

А еще в Galaxy S10 и Galaxy S10+ в экраны встроены ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев. На наш взгляд, такие дактилоскопические сенсоры точнее и безопаснее оптических в смартфонах от конкурентов, но все же немного медленнее в сравнении с обычными (не экранными) датчиками.

Основная камера в Galaxy S10e — двойная, в увеличенных Galaxy S10+ и Galaxy S10 — тройная. Благодаря этому первый смартфон может делать не только обычные кадры, но и фото с более широкой перспективой. Galaxy S10 и Galaxy S10+ также могут создавать кадры с двукратным оптическим увеличением.

Объем аккумулятора в Galaxy S10e составляет 3100 мАч, в Galaxy S10 — 3400 мАч, в Galaxy S10+ — 4100 мАч. От полного заряда аккумулятора последний у нас выдал около пяти-шести часов постоянно активного экрана.