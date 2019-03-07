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8 марта

08.03.2019 08:10 — Разное | Аргументы и факты  
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8 марта

ПРАЗДНИКИ:

Международный женский день.

ПРИМЕТЫ:

Поликарп, Кислые девки. «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды». Коли до Масленой свадьба не сыграна - сиди до поздней весны.

РОДИЛИСЬ:

1906 Александр Артурович РОУ, российский кинорежиссёр, постановщик сказок. Его отец был родом из Ирландии. До Роу чудеса на экране осуществлялись с помощью рисованной или кукольной мультипликации. Роу первым доверил сюжет живым актёрам. Работал изобретательно. К примеру, вспоминал, как не успели отснять зимние эпизоды, - снег растаял. Тогда он придумал в «щучье слово» внести новую сцену - «Обернись, зима лютая, летом красным».

1947 Николай Дмитриевич ЧИНДЯЙКИН, российский актёр. Женат на немецкой баронессе родом из Литвы.

1957 Синтия Энн Кристин РОТРОК, американская актриса, женский вариант Ван ДАММА- «сняться, чтобы подраться». Пятикратная чемпионка мира по каратэ, причём в те годы, когда на этих состязаниях не было разделения на мужчин и женщин. Разведена, у неё дочь.

1970 ТАРЗАН (Сергей Витальевич ГЛУШКО), российский стриптизёр, муж певицы Наташи КОРОЛЁВОЙ, у них сын Архип. Тарзан имеет высшее военное образование.

1983 Ксения Кимовна БОРОДИНА (в дев. АМОЕВА), российская телеведущая. У неё от двух браков дочери Мария и Теона.

1990 Петра КВИТОВА, чешская теннисистка. За карьеру заработала более $27 млн.

СОБЫТИЯ:

1857 Текстильщицы Нью-Йорка прошли с маршем по улицам города, протестуя против низких заработков и плохих условий труда. В 1908 году уже их внучки в этот день требовали запрета детского труда, право голоса и улучшения условий труда. В 1910 году Клара Цеткин на Второй международной конференции социалисток предложила объявить 8 марта женским днём. 8 Марта в советское время стало официальной датой, выходным днём и просто праздником Весны и поклонения женщинам.

1887 Американский машинист Эверетт ХОРТОН запатентовал телескопическую удочку. Его первая снасть была сделана из металла.

1944 В матче команд третьего дивизиона английской футбольной лиги между «North Crewe» и «Bradford Park» судья назначил четыре пенальти в течение пяти минут.

1950 Маршал ВОРОШИЛОВ стал первым официальным лицом, заявившим о наличии у СССР атомной бомбы.

1972 На базе ВВС США в Туле (Гренландия) была замерена самая высокая скорость ветра над поверхностью Земли - 333 км/час (на высоте 44 м. над уровнем моря).

1987 В московском концертном зале «Орлёнок» свою первую коллекцию показал модельер Валентин ЮДАШКИН.

1987 Харриет ХОЛМС из Канады стала прапрапрабабушкой в рекордно молодом возрасте - 88 лет 50 дней.

1993 Украинский артист Андрей ДАНИЛКО впервые выступил в роли проводницы Верки СЕРДЮЧКИ.

2014 При загадочных обстоятельствах исчез самолёт Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин. До сих пор не найден.

 
 
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8 марта родились Александр РОУ, Синтия Энн Кристин РОТРОК, Ксения БОРОДИНА,  Верка СЕРДЮЧКА и другие.
 
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