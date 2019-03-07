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Сотрудники Несвижского РОВД получили нагрудные знаки, редакция – диплом за победу в конкурсе

08.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В УВД Минского облисполкома подвели итоги творческого конкурса на лучший материал в СМИ по безопасности дорожного движения «ГАИ и СМИ – за безопасность на дорогах».

Сотрудники Несвижского РОВД получили нагрудные знаки, редакция – диплом за победу в конкурсе

Мероприятие началось с церемонии награждения сотрудников Госавтоинспекции Минщины, добившихся высоких результатов в служебной деятельности. Несвижский район представляли начальник ОГАИ  Несвижского РОВД майор милиции Владимир Казакевич и старший инспектор ДПС ОГАИ Несвижского РОВД майор милиции Иван Жибурт. Наградные знаки у памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, им вручили начальник УГАИ МОБ МВД полковник милиции Дмитрий Корзюк, заместитель начальника УВД Минского облисполкома Виталий Козлов, представитель службы безопасности Президента подполковник Сергей Чепиков. 

Сотрудники Несвижского РОВД получили нагрудные знаки, редакция – диплом за победу в конкурсе

Сотрудники Несвижского РОВД получили нагрудные знаки, редакция – диплом за победу в конкурсе

Сотрудники Несвижского РОВД получили нагрудные знаки, редакция – диплом за победу в конкурсе
После награждения сотрудников Госавтоинспекции мероприятие переместилось в малый зал УВД Минского облисполкома. Начальник УГАИ МОБ МВД полковник милиции Дмитрий Корзюк обратился к главным виновникам торжества – представителям средств массовой информации, отметив, что совместная задача СМИ и ГАИ – профилактика дорожно-транспортного травматизма. В первую очередь, с участием детей.

Сотрудники Несвижского РОВД получили нагрудные знаки, редакция – диплом за победу в конкурсе

Сотрудники Несвижского РОВД получили нагрудные знаки, редакция – диплом за победу в конкурсе

Сотрудники Несвижского РОВД получили нагрудные знаки, редакция – диплом за победу в конкурсе
В церемонии награждения журналистов приняли участие начальник отдела по работе со средствами массовой информации Минского облисполкома Светлана Кисель, заместитель начальника УВД полковник милиции Игорь Подвойский, начальник УГАИ УВД полковник милиции Николай Короткевич. Руководители отметили ту важную работу, которую журналисты делают каждый день совместно с представителями Госавтоинспекции для безопасности на дорогах. В торжественной обстановке диплом победителя конкурса в номинации «За тесное и плодотворное сотрудничество» был вручен главному редактору ГУ «Редакция газеты «Нясвiжскiя навiны» Дмитрию Ященко. Это уже вторая победа “НН” на этой неделе – 5 марта редакция газеты «Нясвіжскія навіны» стала победителем  областного конкурса «СемьЯ» среди журналистов СМИ на лучшую публикацию материалов, теле- и радиорепортажи о семьях.


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В УВД Минского облисполкома подвели итоги творческого конкурса на лучший материал в СМИ по безопасности дорожного движения «ГАИ и СМИ
 
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