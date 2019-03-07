Са святам, дарагія жанчыны!

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Дорогие женщины!

С весенним дыханием приходит к нам замечательный женский праздник — 8 Марта. Этот день несет в мир нежность и красоту. Ведь всё самое дорогое, что есть в жизни, связано с вами, милые наши женщины.

Недаром женщина олицетворяет собой незыблемые понятия хранительницы очага, рода, мира, согласия и гармонии. Вы воспитываете детей, передавая из поколения в поколение традиции высокой духовности, культуры, трудолюбия.

Своим плодотворным трудом вы приумножаете успехи и достижения родного края, принимаете активное участие во всех сферах жизни, тем самым внося неоценимый вклад в социально-экономическое развитие нашего города и района.

Мы благодарны вам за красоту и нежность, доброту и душевную чуткость, за умных и талантливых детей. Ежедневно вы окружаете близких людей любовью и вниманием, и, несмотря на многочисленные заботы, связанные с работой и семьей, дарите им покой и счастье. Делясь своим теплом, поддерживаете добрым словом мужчин, вдохновляя на подвиги, творчество, труд.

Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность и любовь, которыми преисполнены ваши души!

Пусть множится счастьем ваша жизнь. Любите и будьте любимы! Здоровья, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!

Несвижский районный

исполнительный комитет.

Несвижский районный

Совет депутатов.

Шчыра віншую!

8 сакавіка — адно з самых цудоўных свят на зямлі. Яно поўніцца вясновым радасным настроем, шчырымі ўсмешкамі і цёплымі словамі самых сардэчных пажаданняў.

Іменна вы, паважаныя жанчыны, робіце свет больш добрым, забяспечваючы духоўнае адзінства і стабільнасць грамадства. Вашы мудрасць і цярпенне, разуменне і каханне, ваша адданасць сям’і і любімай справе, прага да ўсяго новага выклікаюць вялікую павагу і захапленне.

Няхай у вас будзе як можна меней трывог і смутку. Няхай вялікае зямное шчасце і ўдача стануць пастаяннымі спадарожнікамі ў жыцці. Поспехаў вам ва ўсім, моцнага здароўя і добрага настрою!

Ураджайных палеткаў вам і шчодрага, як родная ніва, даўгалецця пад мірным небам!

З павагай

Мікалай РАДАМАН,

член Савета Рэспублікі

Нацыянальнага сходу

Рэспублікі Беларусь,

старшыня

СВК “Агракамбінат Сноў”.

Са святам!

Віншую нашых дарагіх жанчын са святам Вясны — Міжнародным жаночым Днём!

Вы спрадвеку былі захавальніцамі сапраўдных традыцыйных культурных каштоўнасцей — найперш роднай матчынай мовы. Ваша пяшчота і любоў выхавалі многія пакаленні беларусаў у любові і павазе да сваёй бацькоўскай спадчыны праз спевы калыханкі, чытанне беларускіх кніжак, аповеды пра жыццё прадзедаў. Многія з вас і сёння, незалежна ад узросту, ахвяруюць свой талент і вольны час для працы з моладдзю.

Жадаю вам моцы, аптымізму, дабрабыту, узаемаразумення ў сям’і і дзяржаўнай падтрымкі.

Алена АНІСІМ,

дэпутат Палаты

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с самым нежным праздником весны. Этот день проникнут настроением радости и обновления, теплом улыбок и доброты. Он воплощает в себе любовь и красоту, новые открытия и надежды.

Быть женщиной — это искусство. Искусство безукоризненно выполнять профессиональный долг и наполнять заботой и теплом домашний очаг, гармонично совмещать в себе мудрость и красоту, быть яркой путеводной звездой для своих близких, искриться счастьем и вдохновлять на преодоление любых жизненных испытаний.

От всей души желаю вам всегда быть неповторимыми и обаятельными, здоровыми и успешными. Пусть сбываются все ваши мечты, а жизнь будет наполнена приятными сюрпризами, улыбками друзей и любовью родных.

Самого солнечного, самого весеннего настроения в этот чудесный день!

Людмила ВИТКО,

депутат Минского областного

Совета депутатов,

директор центральной районной

библиотеки имени Павла Пронузо.

Уважаемые женщины-ветераны

г. Несвижа и Несвижского района!

Несвижский районный совет ветеранов искренне и сердечно поздравляет вас с прекрасным праздником — днем 8 марта, днем весны и счастья! Это время пробуждения природы, когда всё вокруг приобретает особую чистоту, свежесть и легкость.

Во все времена женщина была и остается символом жизни, источником красоты и вдохновения. Именно ей каждый обязан своим появлением на свет. Нежные материнские руки дарят ласку, оберегают, направляют на путь истины, добра и справедливости. Только женщина способна соединить в себе нежность и твердость, мудрость и вечную молодость! Она наполняет уютом дом, окружает заботой близких.

Желаем вам крепкого здоровья, яркого весеннего настроения, семейного благополучия. Пусть приятные воспоминания, которые подарит праздник, сохранятся в вашей душе на всю жизнь!

Геннадий ПАШКОВСКИЙ,

председатель Несвижского районного

совета ветеранов.